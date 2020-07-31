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09:38 31.07.2020

Facebook во II квартале увеличила прибыль и выручку существенно выше прогнозов

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Facebook во II квартале увеличила прибыль и выручку существенно выше прогнозов

Американская Facebook Inc. (SPB: FB), которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, во втором квартале увеличила финансовые показатели, при этом они оказались лучше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $5,18 млрд, или $1,8 в расчете на акцию, по сравнению с $2,62 млрд, или $0,91 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла на 11% - до $18,69 млрд против $16,89 млрд годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал прибыль на уровне $1,39 на акцию при выручке в $17,34 млрд.

Количество пользователей соцсети Facebook (активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец июня достигло 2,7 млрд человек, увеличившись за год на 12%. Число пользователей, активных ежедневно, повысилось также на 12% - до 1,79 млрд.

Эксперты оценивали первый показатель в среднем в 2,63 млрд.

По оценкам компании, около 2,47 млрд человек пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно, и порядка 3,14 млрд человек - хотя бы раз в месяц. Эти показатели выросли за год соответственно на 15% и 14%.

Доходы Facebook от рекламы во втором квартале выросли на 10% - до $18,321 млрд, говорится в отчетности. При этом расходы повысились на 4% - до $12,724 млрд.

Компания заявила, что капзатраты в этом году составят около $16 млрд по сравнению с ранее планировавшимися $14-16 млрд, поскольку она возобновит строительство дата-центров раньше, чем планировалось.

Штат Facebook за последний год вырос на 32% и превысил 52,5 тыс. человек.

Котировки акций компании на дополнительных торгах в четверг подскочили на 6,7% после публикации отчетности. Капитализация Facebook с начала текущего года выросла на 14% и сейчас составляет около $665,2 млрд. Фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 0,6%.

Теги: #facebook #прибыль
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