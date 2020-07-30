Телеканал "ТЕТ" отказывается от аналоговой технологии телевещания в ряде населенных пунктов

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг рассмотрел ходатайство ЧАО "ТК "ТЕТ" (Киев) относительно аннулирования лицензии на вещание от 29 ноября 2011 года № 00373-м и принял положительное решение.

Как сообщается на сайте Нацсовета, согласно указанной лицензии телеканал осуществлял общенациональное вещание на 19 частотах в ряде населенных пунктов Украины с использованием аналоговой технологии.

Отмечается, что регулятор обязал компанию вернуть лицензию на вещание на протяжении 10 дней от даты принятия этого решения.