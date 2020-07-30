Регулятор проверит "КРТ" за враждебные высказывания в сторону ЛГБТ и по итогам рассмотрит продление его лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четверг назначил внеплановую проверку ООО "Телестудия "Астра-ТВ" ("КРТ", Киев) за употребление в эфире языка вражды и подстрекательства к дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Согласно сообщению регулятора на сайте, проверка назначена основании обращений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и общественной организации "Альянс.Глобал".

В обращениях речь шла о распространении лицензиатом при трансляции 12 июня передачи "Горячая линия" на тему: "ЛГБТ-парад: пропаганда или защита прав меньшинств?" (с повтором 13 июня), в ходе которой ведущие передачи не пытались помешать ее участникам выражать язык вражды в отношении ЛГБТ, не поддержали полемику равных точек зрения и использовали лексику, применение которой считается нетолерантной в отношении ЛГБТ.

Ввиду изложенного Нацсовет не поддержал проект о продлении лицензии телеканалу "КРТ" и вернется к рассмотрению этого вопроса позже.