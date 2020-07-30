Минцифры хочет обеспечить возможность подключения до 100 Мбит/с для 95% сельского населения

Целью Министерства цифровой трансформации Украины является обеспечение возможности подключения к широкополосному доступу к интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с 95% сельского населения страны, сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест на пресс-конференции в четверг.

"Мы будем этого достигать, в первую очередь, через подключения учреждений социальной инфраструктуры – детсады, школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты и т. д. Все они должны иметь подключенный качественный канал, который может передавать данные и построенную внутреннюю инфраструктуру, чтобы посетители этих центров могли пользоваться качественным интернетом", - сказал он.

По его словам, в планах Минцифры - обеспечить возможностью подключения к фиксированному скоростному интернету со скоростью не менее 30 Мбит/с как минимум 75% украинцев.

Шелест рассказал, что для этого министерство намерено осуществить ряд мероприятий. Первое - упростить взаимодействие операторов с государственными органами, в первую очередь с регулятором. Второе - доступ операторов к инфраструктуре.

"На сегодня мировая практика – это использование уже существующей инфраструктуры. Мы планируем работать совместно с парламентским комитетом цифровой трансформации и регулятором, чтобы внедрить правила, которые упростят такой доступ", - сказал он.

Кроме того, по словам Шелеста, важным является вопрос минимизации потерь операторов от хищений и повреждения оборудования.

"Надеемся, что реализация нового закона об усилении ответственности за подобные действия упростит эту проблему. Будем следить за этой ситуацией каждые полгода", - подчеркнул замминистра.

Помимо этого, ведомство планирует заняться вопросами открытости всех стейкхолдеров телеком-рынка, а также финансированием учреждений социнфраструктуры.