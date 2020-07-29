Телеком

09:47 29.07.2020

"Vodafone Украина" за упрощение процедуры переноса номера в целом, но против разрешения переносить обезличенные номера

3 мин читать
"Vodafone Украина" за упрощение процедуры переноса номера в целом, но против разрешения переносить обезличенные номера

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" считает, что разрешение переносить неидентифицированные абонентские номера без регистрации на стороне оператора-донора может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных абонентов и злоумышленников.

"В целом мы не выступаем против идеи упрощения процедуры переноса номера. В частности, мы поддерживаем уменьшение срока переноса до одного дня и осуществления идентификации абонентов при переносе при помощи универсальных идентификаторов, таких как Код ЕГРПОУ или ИНН", - пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Vodafone Украина".

В то же время, у оператора вызывает беспокойство идея Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, отказаться от запрета переноса абонентских номеров, обслуживающихся обезличенно (анонимно).

"Упрощение процесса переноса номера и устранения шага идентификации при переносе полностью обезличенного абонента, связано с огромными рисками, в частности, потери телефонного номера и нанесения убытков, связанных с его использованием в качестве идентификатора для определенных видов услуг, в том числе финансовых", - отметили в "Vodafone Украина".

По мнению оператора, сегодня ОТР - пароль, которым регулятор хочет заменить полноценную идентификацию обезличенного абонента, уже используется для идентификации при замене SIM-карт и демонстрирует необходимость усиления защиты, в связи с постоянными попытками мошенников получить и воспользоваться таким паролем для быстрого овладения SIM-картой абонента и мгновенного совершения мошеннических действий, последствия которых являются непредсказуемыми и не всегда обратимыми.

В "Vodafone Украина" также отметили, что услуга переноса абонентского номера уже предоставляется с учетом механизма one-stop-shoping, поскольку заказ соответствующей услуги и так осуществляется непосредственно у оператора-получателя. Однако, по мнению компании, регистрация абонента, получающего услуги анонимно - отдельный процесс, необходимый не только для переноса номера, но и для других действий, связанных, в первую очередь с безопасностью самого абонента.

По мнению оператора, регистрация абонента является важным предохранителем для самого пользователя, с учетом того, что более 95% общей базы абонентов получают услуги обезличенно.

В "Vodafone Украина" также подчеркнули, что отсылки НКРСИ на опыт других стран, использующих механизм one-stop-shoping при переносе номеров, в данном случае не являются корректными, поскольку абоненты в этих странах получают услуги связи исключительно на основании полной идентификации.

Как сообщалось, lifecell за перенос регистрации воспользовавшегося MNP абонента на оператора-получателя.

"Киевстар" не поддерживает инициативу государственного регулятора в части разрешения незарегистрированным абонентам обращаться за услугой по перенесению абонентских номеров, считая ее опасной и ведущей к росту мошенничества.

Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем "ЕМА" против переноса предоплаченных абонномеров без регистрации у оператора-донора. Финорганизации-члены "ЕМА" считают, что перенос неидентифицированных абонентских номеров без регистрации у оператора-донора опасен и может привести к росту мошенничества.

Как стало известно "Интерфакс-Украина", 30 июля НКРСИ проведет заседание, посвященное упрощению процедуры переноса номеров, в том числе, будет рассматриваться вопрос разрешения незарегистрированным абонентам обращаться за услугой по перенесению абонентских номеров без обязательной регистрации у оператора-донора.

Теги: #vodafone_украина #vodafone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:25 27.07.2020
"Vodafone Украина" запускает продажу еSim

"Vodafone Украина" запускает продажу еSim

09:49 24.07.2020
"Vodafone Украина" выкупил евробонды еще на $10 млн

"Vodafone Украина" выкупил евробонды еще на $10 млн

17:01 20.07.2020
"Vodafone Украина" в I пол.-2020 опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета – французская nPerf

"Vodafone Украина" в I пол.-2020 опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета – французская nPerf

11:22 17.07.2020
Telegram чаще всего используют в Киевской, Viber - в Одесской, а Facebook - в Винницкой областях - "Vodafone Украина"

Telegram чаще всего используют в Киевской, Viber - в Одесской, а Facebook - в Винницкой областях - "Vodafone Украина"

17:59 13.07.2020
"Vodafone Украина" в июне подключил к 4G еще 110 тыс. жителей в 115 населенных пунктах

"Vodafone Украина" в июне подключил к 4G еще 110 тыс. жителей в 115 населенных пунктах

17:05 13.07.2020
"Vodafone Украина" с мая выкупил евробонды еще на $2,7 млн

"Vodafone Украина" с мая выкупил евробонды еще на $2,7 млн

11:06 09.07.2020
"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

15:04 08.07.2020
"Vodafone Украина" поддержал информкампанию НБУ по противодействию платежному мошенничеству

"Vodafone Украина" поддержал информкампанию НБУ по противодействию платежному мошенничеству

12:02 02.07.2020
Развитие цифровых технологий требует расширения инфраструктуры и повышения качества мобильной связи – "Vodafone Украина"

Развитие цифровых технологий требует расширения инфраструктуры и повышения качества мобильной связи – "Vodafone Украина"

17:03 26.06.2020
"Vodafone Украина" полностью восстановил работу базовых станций в пострадавших от наводнения районах

"Vodafone Украина" полностью восстановил работу базовых станций в пострадавших от наводнения районах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

Жена Медведчука владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций "ТЕТ"

"Суспильне" сообщает о разблокировке своих счетов

"Укртелеком" сообщает о техническом сбое в сетях по всем регионам Украины, сотрудники компании восстанавливают сервис

ПОСЛЕДНЕЕ

Ассоциация "ЕМА" против переноса предоплаченных абонномеров без регистрации у оператора-донора, готовы судиться

lifecell за перенос регистрации воспользовавшегося MNP абонента на оператора-получателя

Перенос абонентских номеров без регистрации у оператора-донора опасен и ведет к росту мошенничества - "Киевстар"

Каналы "1+1 media" с 1 августа перестанут быть доступны абонентам Lanet

Каждый 3-й зритель надеется на раскодирование сигнала ведущих украинских телеканалов на спутнике - Viasat

Viber пользуются 99% опрошенных украинцев в возрасте от 24 до 34 лет, на 2-м месте – Facebook Мessenger, на 3-м - Telegram

Новый конкурс на управление активами УМХ снова непрозрачен и подвержен коррупционным рискам - "Медиа Группа Украина"

"Укртелеком" в I пол.-2020 сократил EBITDA на 3%, доходы от интернет-услуг выросли на 7%

lifecell запустил тарифы с безлимитным интернетом

STEM is FEM: украинский образовательный проект провел вебинар для девушек «Обучение за рубежом»

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА