"Vodafone Украина" за упрощение процедуры переноса номера в целом, но против разрешения переносить обезличенные номера

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" считает, что разрешение переносить неидентифицированные абонентские номера без регистрации на стороне оператора-донора может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных абонентов и злоумышленников.

"В целом мы не выступаем против идеи упрощения процедуры переноса номера. В частности, мы поддерживаем уменьшение срока переноса до одного дня и осуществления идентификации абонентов при переносе при помощи универсальных идентификаторов, таких как Код ЕГРПОУ или ИНН", - пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Vodafone Украина".

В то же время, у оператора вызывает беспокойство идея Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, отказаться от запрета переноса абонентских номеров, обслуживающихся обезличенно (анонимно).

"Упрощение процесса переноса номера и устранения шага идентификации при переносе полностью обезличенного абонента, связано с огромными рисками, в частности, потери телефонного номера и нанесения убытков, связанных с его использованием в качестве идентификатора для определенных видов услуг, в том числе финансовых", - отметили в "Vodafone Украина".

По мнению оператора, сегодня ОТР - пароль, которым регулятор хочет заменить полноценную идентификацию обезличенного абонента, уже используется для идентификации при замене SIM-карт и демонстрирует необходимость усиления защиты, в связи с постоянными попытками мошенников получить и воспользоваться таким паролем для быстрого овладения SIM-картой абонента и мгновенного совершения мошеннических действий, последствия которых являются непредсказуемыми и не всегда обратимыми.

В "Vodafone Украина" также отметили, что услуга переноса абонентского номера уже предоставляется с учетом механизма one-stop-shoping, поскольку заказ соответствующей услуги и так осуществляется непосредственно у оператора-получателя. Однако, по мнению компании, регистрация абонента, получающего услуги анонимно - отдельный процесс, необходимый не только для переноса номера, но и для других действий, связанных, в первую очередь с безопасностью самого абонента.

По мнению оператора, регистрация абонента является важным предохранителем для самого пользователя, с учетом того, что более 95% общей базы абонентов получают услуги обезличенно.

В "Vodafone Украина" также подчеркнули, что отсылки НКРСИ на опыт других стран, использующих механизм one-stop-shoping при переносе номеров, в данном случае не являются корректными, поскольку абоненты в этих странах получают услуги связи исключительно на основании полной идентификации.

Как сообщалось, lifecell за перенос регистрации воспользовавшегося MNP абонента на оператора-получателя.

"Киевстар" не поддерживает инициативу государственного регулятора в части разрешения незарегистрированным абонентам обращаться за услугой по перенесению абонентских номеров, считая ее опасной и ведущей к росту мошенничества.

Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем "ЕМА" против переноса предоплаченных абонномеров без регистрации у оператора-донора. Финорганизации-члены "ЕМА" считают, что перенос неидентифицированных абонентских номеров без регистрации у оператора-донора опасен и может привести к росту мошенничества.

Как стало известно "Интерфакс-Украина", 30 июля НКРСИ проведет заседание, посвященное упрощению процедуры переноса номеров, в том числе, будет рассматриваться вопрос разрешения незарегистрированным абонентам обращаться за услугой по перенесению абонентских номеров без обязательной регистрации у оператора-донора.