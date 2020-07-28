Ассоциация "ЕМА" против переноса предоплаченных абонномеров без регистрации у оператора-донора, готовы судиться

Финорганизации-члены Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" считают, что перенос неидентифицированных абонентских номеров без регистрации у оператора-донора опасен и может привести к росту мошенничества.

"Мне не известны страны, в которых бы подобный сервис запускался для неидентифицированных абонентов... Дать возможность мошенникам легально переадресовать номер на другого оператора, а потом провести замену SIM-карты уже у нового оператора и овладеть финансовым номером телефона жертвы - это худшее, что регулятор мог бы сделать. Будем судиться, если законные требования участников платежного рынка не будут услышаны", заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор "ЕМА", председатель платежной комиссии Общественной коллегии при Совете Национального банка Александр Карпов.

По его словам, 73% опрошенных членов "ЕМА" - банки, платежные сервисы и МФО - считают, что такая возможность будет на руку мошенникам, еще 27% - затрудняются ответить.

По мнению членов "ЕМА", среди основных причин, по которым перенос предоплаченных абон-номеров без регистрации у оператора-донора может спровоцировать рост платежного мошенничества:

- отсутствие эффективного механизма идентификации абонента при проведении операции перехода;

- перестанут работать действующие механизмы CheckIMSI (сервис, который проверяет корректность уникального идентификатора абонента и помогает снизить риск мошенничества);

- влияние на существующие внутренние процессы выявления и предотвращения мошенничества;

- усложнит расследование киберпреступлений.

По словам Карпова, "ЕМА" уже обратилась в Киберполицию и Нацбанк по указанному вопросу, также планирует обратиться в Госфинмониторинг и к отраслевому регулятору.

Как сообщалось,"Киевстар" не поддерживает инициативу государственного регулятора в части разрешения незарегистрированным абонентам обращаться за услугой по перенесению абонентских номеров, считая ее опасной и ведущей к росту мошенничества.

Как стало известно "Интерфакс-Украина", 30 июля НКРСИ проведет заседание, посвященное упрощению процедуры переноса номеров, в том числе, будет рассматриваться вопрос разрешения незарегистрированным абонентам обращаться за услугой по перенесению абонентских номеров без обязательной регистрации у оператора-донора.

Ассоциация "ЕМА" была создана в 1999 году украинскими банками, членами платежной системы Europay International для координации развития рынка платежных карт Maestro и Mastercard в Украине. Ассоциация решает задачи обеспечения взаимодействия с государственными органами, а также совершенствование системы коллективной безопасности и проведения совместных мероприятий по предотвращению мошеннических действий с использованием платежных инструментов и электронных средств расчета.