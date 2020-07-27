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18:20 27.07.2020

Перенос абонентских номеров без регистрации у оператора-донора опасен и ведет к росту мошенничества - "Киевстар"

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Перенос абонентских номеров без регистрации у оператора-донора опасен и ведет к росту мошенничества - "Киевстар"

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" не поддерживает инициативу государственного регулятора в части разрешения незарегистрированным абонентам обращаться за услугой по перенесению абонентских номеров.

"Особое беспокойство вызывает предложенная Проектом процедура введения принципа единого окна one-stop-shop-process, которая предусматривает возможность переноса телефонных номеров абонентов припейд, которые не были зарегистрированы у оператора донора. К сожалению, в Украине такая модель может стать подспорьем для мошенников и привести к негативным последствиям в виде массовых краж номеров и доступа к связанным финансовым сервисам", - заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут.

По его мнению, устранение обязательной верификации и идентификации абонента у действующего оператора создает новые возможности для мошенничеств. Так, злоумышленники могут снять средства не только с мобильного счета абонента, но и его банковской карты, если она связана с мобильным номером, либо сделать действительного собственника номера должником путем оформления онлайн-кредита и пр.

Когут отметил, что принцип единого окна применяется в ряде стран, где услуги мобильной связи предоставляются исключительно зарегистрированным абонентам, и риски "угона" номеров минимальны.

Помимо этого, перенос номеров обезличенных абонентов лишает оператора-донора возможности взыскания дебиторской задолженности, которая накопилась на лицевом счете такого абонента. "Не имея на руках информации о должнике, оператор-донор лишается права на защиту своих законных прав и интересов в суде", - отмечает Когут. Кроме того, возвращение незарегистрированному абоненту неиспользованной части средств с его счета при миграции без обязательной регистрации у оператора-донора также невозможно.

"Упрощение процедуры переноса абонентских номеров не должно создавать угрозу мошеннических действий по отношению к абоненту, а также лишать операторов и абонентов законных прав", - считает директор по регуляторному обеспечению "Киевстара".

В то же время Когут считает ряд инициатив Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, способными положительно повлиять на клиентских опыт, в частности:

- сокращение проверки оператором-донором разрешения на перенесение номера с 8 до 4 часов с момента получения заявки от абонента;

- сокращение процедуры с трех до двух рабочих дней;

- перенос номеров юрлиц по ЕГРПОУ, а ФЛП - по ИНН.

- отключение объявления о переносе номера при звонке на перенесенный номер по желанию абонента.

Когут также отметил, что по подсчетам "Киевстар", предложенные НКРСИ изменения потребуют дополнительных затрат от операторов на дооборудование и перенастройку собственных систем.

"Для "Киевстар" эта сумма ориентировочно может составить около 12 млн грн. В то же время, НКРСИ предусмотрела переходной период в размере 6-ти месяцев для реализации предложенных изменений, но по предварительным расчетам, этот срок недостаточен для внедрения всех необходимых процедур", - отметил он.

Как стало известно "Интерфакс-Украина", 30 июля НКРСИ проведет заседание, посвященное упрощению процедуры переноса номеров.

Теги: #абоненты #киевстар #номера
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