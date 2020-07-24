"Укртелеком" в I пол.-2020 сократил EBITDA на 9,3%, доходы от интернет-услуг выросли на 7%

Прибыль EBITDA "Укртелекома" (Киев) в январе-июне 2020 года превысила 833 млн грн, что на 9,31% меньше, чем год назад, сообщил крупнейший украинский оператор фиксированной связи в пятницу.

Как сообщила пресс-служба оператора агентству "Интерфакс-Украина", доход от интернет-услуг компании в указанный период увеличился на 7% – до 943 млн грн.

В первом полугодии текущего года общий доход "Укртелекома" незначительно сократился – на 4,7%, до более 3,112 млрд грн против 3,265 млрд грн за аналогичный период прошлого года, в том числе доход от телекоммуникационных услуг составил 2,545 млрд грн (2,755 млрд грн в I пол.-2019). Маржа EBITDA за отчетный период составила 27%.

Частным абонентам предоставлены услуги на свыше 1,579 млрд грн, бизнес-клиентам – на 708,5 млн грн.

Компания уточняет, что в бизнес-сегменте продажи интернет-услуг возросли на 11% – до 205 млн грн, а среди частных пользователей – на 6%, до 738 млн грн. По ее данным, сегодня она предлагает услуги интернета в более чем 2600 населенных пунктах Украины.

"Укртелеком" отчитался о прокладке почти 3 тыс. км волоконно-оптического кабеля в январе-июне, а также о подключении более 380 населенных пунктов к интернету. Из них впервые оптический интернет появился в 180 населенных пунктах, где возможность подключения создана для почти 200 тыс. жителей.

По данным компании, оптическим интернетом от "Укртелекома" пользуются более 1100 медицинских и учебных заведений, более 15% из которых было подключено в этом году, почти 300 объединенных территориальных общин и более 1500 объектов концентрации бизнес-клиентов.

Капитальные инвестиции "Укртелекома" за первое полугодие 2020 года составили 337 млн грн.

Поступления от коммерческой аренды имущества, незадействованного в производственных процессах, составили 151 млн грн, превысив показатель первого полугодия 2019 года более чем на 9%.

"Вместе с тем следует отметить, что учитывая сложную ситуацию с карантинными мероприятиями для многих бизнесов, по собственной инициативе "Укртелеком" предоставлял специальную 50%-ную скидку арендаторам, деятельность которых была приостановлена во время карантина, что привело к недополучению дохода, однако позволило сохранить партнерские отношения с арендаторами", - подчеркнули в компании.

Задолженность местных бюджетов по возмещению расходов "Укртелекома" за предоставленные телекоммуникационные услуги льготным категориям граждан по итогам полугодия составляет 141 млн грн.

"Компания продолжает работать в условиях адаптивного карантина, соблюдая меры по предотвращению распространения COVID-19 на территории Украины. В частности, почти 60% офисных сотрудников продолжают работать удаленно, к физическому приему клиентов вернулись 300 центров обслуживания абонентов и почти 30 из них еще работает исключительно удаленно", - сообщили в "Укртелекоме".

На обеспечение противоэпидемических мер оператор уже направил свыше 5 млн грн.

В первом полугодии-2020 "Укртелеком" уплатил 918 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

Как сообщалось, "Укртелеком" в 2019 году сократил чистый доход 1,4% - до 6,357 млрд грн, показатель EBITDA вырос на 9,4% - до 1,766 млрд грн, маржа EBITDA - на 2,8 процентных пункта, до 27,8% по сравнению с 2018 годом. Капитальные инвестиции компании в 2019 году увеличились на 14,6% - до 692 млн грн.

В целом в 2019 году компания построила почти 4 тыс. км оптических линий связи.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.