Телеком

09:49 24.07.2020

"Vodafone Украина" выкупил евробонды еще на $10 млн

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"Vodafone Украина" выкупил евробонды еще на $10 млн

Финансовое подразделение мобильного оператора компании "Vodafone Украина" ("ВФ-Украина") VFU Funding PLC 15 июля 2020 года, в соответствии с условиями кредитных договоров, выкупило и аннулировало еврооблигации на общую сумму $10 млн, говорится в его сообщении на Ирландской фондовой бирже.

Согласно ему, речь идет о бумагах, выпущенных в соответствии с Reg S на сумму $10 млн.

Как сообщалось, все обязательства компании по займу на сумму EUR90 млн, размещенному "Vodafone Украина" в апреле 2018 года, полностью погашены в начале 2019 года.

В начале февраля 2020 года "Vodafone Украина" разместила еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило кредитный рейтинг "Vodafone Украина" на уровне "В", прогноз – "стабильный".

В конце 2019 года NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

В апреле 2019 года ПрАО "ВФ-Украина" выпустило еврооблигации на сумму EUR90 млн с купонным доходом 9,2% годовых. Доходы от их размещения оператор планировал использовать в основном для приобретения лицензий LTE и частично для строительства сети.

Теги: #евробонды #vodafone
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