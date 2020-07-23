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12:29 23.07.2020

lifecell запустил тарифы с безлимитным интернетом

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lifecell запустил тарифы с безлимитным интернетом

Оператор мобильной связи lifecell запустил новую линейку тарифных планов для индивидуальных абонентов, что обслуживаются на условиях предоплаты, половина из которых включает в себя безлимитный мобильный интернет, от 250 до 5 тыс. минут звонков плюс безлимитные звонки на номера lifecell после использования пакетных минут.

Как сообщила пресс-служба оператора в четверг, пакеты услуг (дневной и четырехнедельный) тарифных планов "Просто Лайф", "Смарт Лайф", "Свободный Лайф" и "Platinum Лайф" действуют по всей территории Украины.

Пакеты услуг "Дневной и 4-недельный тарифных планов "Просто Лайф.Регион" действуют на территории Донецкой и Луганской (кроме неподконтрольных территорий), Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и в некоторых районах других областей Украины. В случае использования пакета услуг за пределами территории действия, начиная со следующего дня, взимается плата размером 5 грн/день.

"Наши абоненты постоянно увеличивают использование дата-трафика. Именно поэтому в новой линейке тарифных планов мы впервые запустили два национальных и два региональных пакета услуг с безлимитным интернетом. Мы также хотим, чтобы наши абоненты не испытывали ограничений в общении независимо от того, на какую сеть они звонят. Поэтому в новых пакетах услуг содержится от 250 до 5 тыс. минут на номера всех мобильных операторов по Украине, а в некоторых тарифных планах - и на сеть фиксированной связям", - цитирует пресс-служба руководителя маркетингового департамента lifecell Вадима Приходько.

При этом, согласно данным на сайте оператора, начиная с 23 июля 2020 года будет прекращена возможность перехода (миграции) существующих абонентов на условия обслуживания тарифных планов "Лайфхак", Platinum, "4 Безлимита", "Жара GO", "Жара GO PLUS", а также возможность подключения новых абонентов к тарифным планам "ВiP Жара" и "ВiP Жара Плюс".

Стоимость и условия этих тарифных планов остаются без изменений.

lifecell - третий по величине мобильный оператор в Украине. По итогам 2019 года компания получила 1,114 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018 году, выручка оператора при этом увеличилась на 13,6% - до 5,984 млрд грн, а показатель EBITDA вырос на 17,4%, до 3,243 млрд грн.

Активная абонентская база lifecell по итогам 2019 года составила 7,4 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора сократилось на 10,1%, до 8,9 млн абонентов.

Теги: #lifecell #интернет
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