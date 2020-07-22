STEM is FEM: украинский образовательный проект провел вебинар для девушек «Обучение за рубежом»

Пандемия COVID-19 негативно повлияла на многие сферы деятельности людей по всему миру. Не стало исключением и мировое образование. Из-за карантинных мер по всей планете возникло множество серьезных проблем с обучением, сдачей экзаменов и вступительными кампаниями абитуриентов.

В STEM is FEM, пока в мире бушует пандемия, решили не «сидеть, сложа руки», а «готовить сани летом». Эпидемия в конце концов закончится, карантин снимут, а об обучении всегда нужно думать заранее.

Образовательный проект STEM is FEM занимается популяризацией STEM-специальностей (Science, Technology, Engineering and Mathematics) среди украинских девушек. Спикеры проекта провели вебинар для украинских школьниц, которые планируют в будущем получить образование за рубежом.

«Образование за рубежом, знакомство с другими странами и адаптация к новым условиям жизни помогает молодежи стать гибче и креативнее, мыслить нестандартно, предлагать оригинальные решения, находить единомышленников по всему миру, выходить с собственными проектами на международный уровень. У меня, например, три высших образования, одно из них я получил в Великобритании, поэтому считаю, что старшеклассникам нужно рассказывать об обучении за границей, показывать возможности и делиться опытом», – рассказывает инициатор проекта STEM is FEM, руководитель компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

На конференции известные украинские общественные деятельницы рассказали о своем опыте обучения в иностранных вузах.

Экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская после обучения в Киеве получила дополнительное образование в Стэнфорде, а также университетах Нью-Йорка и Лондона. Спикер отметила, что европейский и американский опыт очень отличаются друг от друга, причем не только научной составляющей, но и менталитетом. Поэтому к выбору нужно относиться очень внимательно и выбирать ту страну, в которой вам будет комфортно не только учиться, но и проживать во время обучения. Также Марушевская заверила, что при поступлении в вузы США бояться или комплексовать из-за того, что вы из Украины, совсем не стоит.

«То, что вы из Украины может даже наоборот стать преимуществом. Вузам в США для рейтингов нужно показывать, что у них есть студенты из разных уголков мира, и если вы планируете поступить в университет, где нет других украинцев – у вас будут очень большие шансы на успех», – уверяет Марушевская.

Одной из важнейших составляющих поступления в учебные заведения или получения грантов на обучение является написание мотивационных писем и эссе. Спикеры вебинара отметили, что в отличие от украинской традиции, где при поступлении в вузы главным, и едва ли не единственным, показателем является академическая успеваемость, в учебных заведениях Европы и США не менее ценится личность студента.

«Примерно 40% успеха – это ваши рекомендации, еще 40% – ваше эссе, мотивационное письмо, в котором вы искренне обосновать, почему именно вы должны получить это учебное место или получить определенную стипендию. В остальные 20% входят знания английского языка и собеседование с представителями ВУЗа», – отметила Советник министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Екатерина Карпюк.

Не обделили вниманием на семинаре и восточные учебные заведения. Скпикеры порекомендовали слушательницам обратить внимание на азиатские ВУЗы. Хотя приспособиться к жизни в азиатских условиях труднее, чем к американским или европейским, качество местного образования компенсирует все трудности адаптации.

«Среди Америки, Европы и Азии я порекомендовала бы Азию. На определенном этапе Китай, Япония, Корея и некоторые другие страны Востока решили вложиться в человеческий ресурс, поэтому они серьезно проапгрейдили систему образования. К тому же, многие азиатские ВУЗы предлагают двойной диплом. Так как в них преподают ученые из Европы или США, по окончании вуза вместе с азиатским, вы получаете европейский или американский диплом», – отметила координатор социальной реформы Команды поддержки реформ Министерства финансов Украины Екатерина Бондарь.

В данный момент на сайте проекта STEM is FEM продолжается конкурсный отбор на учебный модуль по машиностроению, который состоится 29-30 августа. При благоприятных условиях, мероприятие проведут оффлайн в Киеве.