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16:21 17.07.2020

"Киевстар" планирует к концу 2020г расшить розничную сеть до 544 торговых точек

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"Киевстар" планирует к концу 2020г расшить розничную сеть до 544 торговых точек

Мобильный оператор компания "Киевстар" открыла 500-й магазин в Ильинцах (Винницкой обл.).

Как сообщила пресс-служба оператора в пятницу, в этом году розничную сеть "Киевстар" планируется развивать именно в малых населенных пунктах и отдаленных жилых районах крупных городов. Такая стратегия продиктована решением быть ближе к клиентам и сделать сервис доступнее.

В планах компании - к концу 2020 года расширить сеть до 544 торговых точек.

"Мы возобновили работу всех 500 магазинов. Количество покупателей и число сервисных операций только возрастают. В марте и апреле в магазины "Киевстара", которые работали в особом режиме, обратилось около 645 тыс. абонентов, в то время как в мае и июне этот показатель уже превысил 700 тыс. посетителей", – цитирует пресс-служба руководителя дирекции розничных продаж "Киевстар" Ольгу Смысленову.

Как отмечается, ежегодно в магазины "Киевстар" обращается около 14 млн абонентов, большинству из которых нужна консультация или сервисная услуга. Так, в 2019 году услугу по замене Sim на Usim предоставили около 2,5 млн раз.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар
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