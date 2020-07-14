Телеком

17:28 14.07.2020

Поставки мобильных телефонов в Китае в июне упали на 16,6%, в I полугодии - на 17,7%

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Поставки мобильных телефонов в Китае в июне упали на 16,6%, в I полугодии - на 17,7%

Поставки мобильных телефонов в Китае в июне рухнули на 16,6% относительно того же месяца прошлого года и составили 28,63 млн единиц, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны.

На китайские бренды пришлось 95,3% общего объема продаж (27,28 млн).

Поставки телефонов с поддержкой 5G составили 17,51 млн устройств. Таким образом, на них приходилось 61,2% продаж по сравнению с 46,3% в мае.

По итогам первого полугодия продажи в целом упали на 17,7% - до 153 млн телефонов, в том числе 63,6 млн 5G-моделей.

При этом на рынке было представлено 216 новых моделей, из которых 105 с поддержкой 5G, сообщает агентство "Синьхуа".

Китай ускоряет развитие сетей нового поколения 5G и планирует построить более 600 тыс. базовых станций этого стандарта до конца текущего года.

Теги: #китай #телефон
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