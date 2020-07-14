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11:49 14.07.2020

"Киевстар" запустио оплату за электроэнергию с мобильного счета для Львова и Львовской области

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"Киевстар" запустио оплату за электроэнергию с мобильного счета для Львова и Львовской области

Мобильный оператор компания "Киевстар" запустила услугу по оплате счетов за электроэнергию для клиентов "Львовэнергосбыта" во Львове и Львовской области с мобильного счета через SMS-сообщения без комиссии.

Как отмечается в сообщении оператора во вторник, таким способом заплатить за электроэнергию смогут абоненты предоплаченной связи, пользователи смартфонов и кнопочных телефонов.

"Количество пользователей мобильным счетом как безналичным кошельком в Украине постоянно растет. Например, за последний год, с марта 2019 по март 2020 года, пользование услугами оплаты с мобильного счета возросло в пять раз. Мы отвечаем на этот спрос и совместно с партнерами постоянно пополняем каталог интересными и востребованными мобильными финансовыми сервисам "Киевстар" Сергей Коптик.

Начиная с июля клиентам "Львовэнергосбыта", которые являются абонентами "Киевстар", раз в месяц с номера 5959 будет приходить SMS с готовым к оплате счетом за электроэнергию, который можно оплатить с мобильного счета без комиссии.

Чтобы оплатить, абоненту необходимо будет отправить в ответ SMS сообщение с цифрой "1", плата за отправку SMS не взимается.

"Совместно с "Киевстар" "Львовэнергосбыт" удовлетворил актуальную потребность сотен тысяч людей в период карантина: они смогут пользоваться привычными услугами и платить за них, не выходя из дома. Я уверен, что эта кооперация станет успешным примером разработки и внедрения полезных для клиентов технологий и сервисов", - считает директор ООО "Львовэнергосбыт" Константин Ющак.

С помощью мобильного счета "Киевстар" уже можно оплатить более 3 тыс. услуг, среди них - оплата коммунальных платежей, проезда в общественном транспорте, переводы денег, услуги страхования, а также оплата штрафов за нарушение ПДД.

Услуги оплаты с помощью мобильного счета предоставляются на базе электронных денег Национальной платежной системы "Простиp" в партнерстве с АО "Альфа-Банк".

Теги: #электроэнергия #киевстар #сервис
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