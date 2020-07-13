"Vodafone Украина" в июне подключил к 4G еще 110 тыс. жителей в 115 населенных пунктах

Мобильный оператор "Vodafone Украина" в течение июня расширил свою 4G сеть в 19 областях Украины: доступ к скоростному интернету получили около 110 тыс. жителей в еще 115 населенных пунктах.

Как сообщила пресс-служба компании, в частности, за последний месяц покрытие скоростным мобильным интернетом обеспечено в населенных пунктах в следующих областях:

- Волынская: Борзова;

- Днепропетровская: Первомайское, Хорошево, Марьинка, Покровское, Елизаветовка, Шахтерское;

- Донецкая: Яковлевка, Николаевка, Подольское, Красное, Новгородское, Дылеевка, Благодатное, Ямполь, Новотроицкое, Новопавловка;

- Житомирская: Высокое, Ставище, Осиповка, Хомутец, Дубровка, Попельня, Макаровка, Андрушки, Малые Кошарища, Березина, Гадзинка, Калиновка, Новая Выгода, Лагульск, Варваровка, Тетерка, Улашановка, Болярка, Андреевка, Муравня, Чуднов;

- Закарпатская: Нересница, Вышоватый;

- Запорожская: Речное;

- Киевская: Безугляки, Фурсы, Чмыровка, Глыбочка, Трилесы, Королевка, Бортники, Ксаверовка, Шнуров Лес;

- Кировоградская: Новополяна, Треповка, Копани, Глубокая Балка, Новотреповка, Спасо-Мажаровка, Долино-Каменка, Карловка;

- Луганская: Артема, Петропавловка;

- Львовская: Хватов, Олесько;

- Николаевская: Мигия, Грушевка;

- Одесская: Маслово, Белка, Долинское, Малиновка, Бараново, Сухомлиново;

- Полтавская: Климовка, Нехвороща, Пальчикивка, Уманцевка, Гутыревка, Келебердовка, Кишеньки, Светлогорск, Новоореховка, Зубенки, Иващенки;

- Ривненская: Бранев, Свитанок, Остров, Заболотье, Вересневое, Великая Омеляна;

- Сумская: Бачевск, Толстодубово, Вильшана, Вехово, Кореневое, Новослободское;

- Тернопольская: Круголец, Шумбар, Темногайцы, Малые Загайцы, Большие Загайцы, Шумск, Онишкивци, Рохманов;

- Харьковская: Каменка, Новоселовка;

- Черкасская: Кононивка, Вишневое, Тыновка;

- Черновицкая: Анадолы, Атаки, Михайловка, Тарашаны, Дымка, Петричанка, Привороки.

Кроме того, оператор сообщил, что во время карантина расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, а также в городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, а также в Киеве и Кропивницком.

Как сообщалось, генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова считает необходимым реализовать ковровое покрытие территории Украины 4G-связью, прежде чем начинать работать со стандартом мобильной связи пятого поколения (5G).

В марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

"Vodafone Украина" по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, доход возрос на 25% - до 15,98 млрд грн, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.