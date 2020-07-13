Телеком

17:05 13.07.2020

"Vodafone Украина" с мая выкупил евробонды еще на $2,7 млн

2 мин читать
"Vodafone Украина" с мая выкупил евробонды еще на $2,7 млн

Финансовое подразделение мобильного оператора компании "Vodafone Украина" ("ВФ-Украина") VFU Funding PLC в мае-июле 2020 года, в соответствии с условиями кредитных договоров, выкупило и аннулировало еврооблигации на общую сумму $2,7 млн, говорится в его сообщении на Ирландской фондовой бирже.

Согласно ему, речь идет о бумагах, выпущенных в соответствии с Reg S на сумму $1 млн от 1 мая, еще $1 млн - от 18 мая и $700 тыс. - от 2 июля.

Как сообщалось, все обязательства компании по займу на сумму EUR90 млн, размещенному "Vodafone Украина" в апреле 2018 года, полностью погашены в начале 2019 года.

В начале февраля 2020 года "Vodafone Украина" разместила еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило кредитный рейтинг "Vodafone Украина" на уровне "В", прогноз – "стабильный".

В конце 2019 года NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

В апреле 2019 года ПрАО "ВФ-Украина" выпустило еврооблигации на сумму EUR90 млн с купонным доходом 9,2% годовых. Доходы от их размещения оператор планировал использовать в основном для приобретения лицензий LTE и частично для строительства сети.

Теги: #vodafone_украина #евробонды #vodafone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:06 09.07.2020
"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

15:40 08.07.2020
Бонды, обеспеченные активами итальянской мафии, продавались международным инвесторам в течение 5 лет - FT

Бонды, обеспеченные активами итальянской мафии, продавались международным инвесторам в течение 5 лет - FT

15:04 08.07.2020
"Vodafone Украина" поддержал информкампанию НБУ по противодействию платежному мошенничеству

"Vodafone Украина" поддержал информкампанию НБУ по противодействию платежному мошенничеству

15:51 02.07.2020
Отставка главы НБУ временно повлияла на выпуск Украиной евробондов, о дальнейших планах поговорим позже – глава Минфина

Отставка главы НБУ временно повлияла на выпуск Украиной евробондов, о дальнейших планах поговорим позже – глава Минфина

12:02 02.07.2020
Развитие цифровых технологий требует расширения инфраструктуры и повышения качества мобильной связи – "Vodafone Украина"

Развитие цифровых технологий требует расширения инфраструктуры и повышения качества мобильной связи – "Vodafone Украина"

10:27 02.07.2020
Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 млрд под 7,3%

Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 млрд под 7,3%

14:04 30.06.2020
Украина готовит 12-летний выпуск евробондов в долларах

Украина готовит 12-летний выпуск евробондов в долларах

17:03 26.06.2020
"Vodafone Украина" полностью восстановил работу базовых станций в пострадавших от наводнения районах

"Vodafone Украина" полностью восстановил работу базовых станций в пострадавших от наводнения районах

18:42 23.06.2020
Mobile ID возглавила топ-3 услуг "Vodafone Украина" для МСБ, далее Навигатор и BigData

Mobile ID возглавила топ-3 услуг "Vodafone Украина" для МСБ, далее Навигатор и BigData

10:34 19.06.2020
"Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell начали рефарминг в диапазоне 900 МГц

"Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell начали рефарминг в диапазоне 900 МГц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

Жена Медведчука владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций "ТЕТ"

"Суспильне" сообщает о разблокировке своих счетов

"Укртелеком" сообщает о техническом сбое в сетях по всем регионам Украины, сотрудники компании восстанавливают сервис

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацсовет по телерадиовещанию не получит новых полномочий в случае принятия законопроекта "О медиа" - депутат

В Литве запрещена трансляция программ Russia Today

Кабмин уволил главу Госспецсвязи Петрова

"Медиа Группа Украина" объединяет OLL.TV и Xtra TV в единого оператора

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

Операторы не имеют фактической возможности ограничивать доступ к веб-сайтам - Vega о законопроекте о медиа

Число туристов на курортах Одесской, Николаевской и Херсонской областей выросло на 30% - "Vodafone Украина"

Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту

Zynga завершила покупку турецкой Peak Games за $1,85 млрд

Набсовет НОТУ прекращает полномочия члена правления общественного вещателя Никоненко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА