Телеком

19:00 08.07.2020

Нацсовет по телерадиовещанию не получит новых полномочий в случае принятия законопроекта "О медиа" - депутат

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Нацсовет по телерадиовещанию не получит новых полномочий в случае принятия законопроекта "О медиа" - депутат

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не получит новых полномочий в случае принятия законопроекта №2693-д "О медиа", заявил председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев (фракции "Слуга народа").

"Никаких новых полномочий Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не получает. А система привлечения к ответственности нарушителей медийного законодательства вообще становится более четкой, прозрачной и справедливой", - сказал Потураев во время онлайн-дискуссии: "Проект закона "О СМИ" №2693-д: обсуждение регулирования онлайн-медиа и платформ общего доступа к информации и видео" в среду.

По его словам, главной задачей законопроекта является уравнивание условий существования всех субъектов медиарынка.

"Одна из главных задач законопроекта - все медиа должны быть в равных условиях, чтобы ни у кого не было преимуществ. Именно поэтому ответственность будет касаться всех: и зарегистрированных и незарегистрированных СМИ. Почему 90% украинских медиа, которые придерживаются закона, готовы нести ответственность перед обществом, и даже большинство уже это делает, а остальные 10% - нет?" - отметил депутат.

Так, за незначительные нарушения медийного законодательства в документе предусматриваются предписания. Председатель комитета по гуманитарной и информполитике утверждает, что это только меры реагирования, сообщение от регулятора с просьбой устранить нарушения. Эти предписания не накапливаются. Надо сознательно системно не выполнять предписания, чтобы они стали основанием для применения более жестких санкций, пояснил Потураев.

Наибольшая санкция для онлайн-медиа, согласно законопроекту - это отмена регистрации и запрет на распространение информации. Но решение о таких мерах, по словам депутата, будет принимать не Нацсовет, а суд, в который должен обратиться регулятор при наличии оснований после невыполненных предписаний, проверок и штрафов.

Все решения или мероприятия реагирования, или более суровые санкции, будут приниматься коллегиально на заседании Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Теги: #медиа #телерадиовещание #закон #нацсовет #потураєв
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