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18:57 08.07.2020

В Литве запрещена трансляция программ Russia Today

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В Литве запрещена трансляция программ Russia Today

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) запретила трансляцию российского телеканала RT в республике из-за связей с Дмитрием Киселевым, находящимся под санкциями Европейского союза.

"С учетом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT", - сказал агентству BNS председатель комиссии Мантас Мартишюс.

По его словам, решение вступает в силу с его публикации в интернете, то есть с четверга.

Мартишюс подчеркнул, что решение остановить программы принято по причине санкций в отношении Киселёва, а не по причине нарушений, поэтому представители RT не участвовали в заседании.

"Программы останавливаются не по причине нарушений, а потому, что в список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселёв - он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас - и в Литве", - добавил он.

По данным ЛКТРВ, в Литве показывают пять каналов группы RT: сам RT, его версию RT HD, также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Их ретранслируют операторы кабельного и прочего телевидения Balticum, Consilium Optimum и Penki kontinentai, а также интернет-телевидение megogo.net.

Российский канал RT, который раньше назывался Russia Today, на прошлой неделе запретил Национальный совет по электронным СМИ Латвии.

Теги: #russia_today #тв #литва
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