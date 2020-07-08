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15:04 08.07.2020

"Vodafone Украина" поддержал информкампанию НБУ по противодействию платежному мошенничеству

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"Vodafone Украина" поддержал информкампанию НБУ по противодействию платежному мошенничеству

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" стал партнером информационной кампании противодействия платежному мошенничеству, запущенной Национальным банком Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении оператора, цель информационной кампании "#ШахрайГудбай" – научить украинцев основным правилам безопасности безналичных и онлайн-платежей.

"Vodafone Украина" будет помогать в распространении информации об угрозах мошенничества и поделится своей экспертизой в области безопасности для широкой аудитории в формате онлайн уроков.

Как отмечается в сообщении оператора, в Украине, как и в мире, самым популярным методом мошенничества с платежными картами является социальная инженерия – когда люди сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карт.

"Если раньше мы боролись с накладками на банкоматы, через которые мошенники похищали данные карт, то сейчас мы боремся за осведомленность населения, ведь в основном люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности", – отмечает директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

По его словам, в прошлом году в Украине произошло почти 72 тыс. случаев незаконных действий с платежными картами, 58% из которых - в интернете. При этом, по данным НБУ, мошенничество с накладками на банкоматы уже практически отошло в прошлое.

"Впервые в истории Украины НБУ организовывает такую масштабную информационную кампанию по противодействию платежному мошенничеству, которую поддерживает широкий круг единомышленников. К кампании выразили готовность присоединиться более 50 партнеров-представителей социально ответственного бизнеса различных отраслей", – отмечает директор Департамента коммуникаций НБУ Наталия Бондаренко.

Рассказывать о правилах платежной безопасности планируется на телевидении и в радиоэфирах, в газетах и на информационных порталах, в мессенджерах и через SMS, в метро, на вокзалах и даже в платежках за электроэнергию.

"Vodafone проводит системную работу, чтобы уменьшить риски мошенничества, направленные на клиентов банков, которые являются и нашими клиентами. Кроме внутренних инструментов, которые предотвращают возможность завладеть SIM-картой клиента, мы разработали и предлагаем банкам специализированный продукт на основе собственной дата аналитики, который поможет банкам защитить кошельки своих клиентов", - заявила PR директор "Vodafone Украина" Виктория Рубан.

Она подчеркнула, что оператор открыт для информационного сотрудничества и готов делиться опытом специалистов компании по противодействию мошенничеству.

Информационная кампания будет проходить в июле-августе 2020 года во всех регионах Украины.

Теги: #мошенничество #нбу #vodafone_украина
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