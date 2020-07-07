Телеком

17:05 07.07.2020

Операторы не имеют фактической возможности ограничивать доступ к веб-сайтам - Vega о законопроекте о медиа

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Операторы не имеют фактической возможности ограничивать доступ к веб-сайтам - Vega о законопроекте о медиа

Национальный украинский телеком-оператор Vega комментируя ряд положений законопроекта о медиа отмечает, что согласно украинскому законодательству операторы не несут ответственности за содержание передаваемой по их сетям информации и не имеют фактической возможности ограничивать доступ к веб-сайтам.

"Именно неточное определение термина "онлайн-медиа", по нашему мнению, привело к тому, что соответствующими статьями законопроекта предлагается возложить на операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к интернету, обязательства ограничения доступа к веб-сайтам, которые они не имеют фактической возможности выполнить", - заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" коммерческий директор национального оператора Vega Юрий Швец.

Он подчеркивает, что ограничение операторами, провайдерами телекоммуникаций доступа абонентов к телеком-услугам без решения суда не согласуется с положениями, закрепленными в законе "О телекоммуникациях".

"Также статьей 248 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами определено, что государство не должно возлагать на интернет-посредников ни общего обязательства осуществлять мониторинг информации, которую они передают или хранят, ни общего обязательства активно искать факты или обстоятельства, которые указывают на незаконную деятельность", - подчеркивает Швец.

Таким образом, по его словам, украинские операторы, провайдеры телекоммуникаций не обязаны осуществлять мониторинг данных, передаваемых по их телеком-сетям, и не должны ограничивать доступ абонентов к такой информации по своему усмотрению и без решения суда.

"С точки зрения техники и технологии операторы не могут корректно ограничить доступ к определенной информации или сайту/ресурсу/сервису, как это предлагают инициаторы законопроекта. Такие действия могут быть выполнены или собственником сайта, или регистратором соответствующего доменного имени, по которому осуществляется доступ к ресурсу, поставщиком услуг хостинга (дата-центром)", - объясняет коммерческий директор Vega.

Он подчеркнул, что в Vega считают необходимым исключить из текста законопроекта норму о блокировке информации операторами и провайдерами, как ведущую к нарушению прав и законных интересов операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к сети интернет.

Как сообщалось, 1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа.

Позже, председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа.

Теги: #медиа #закон #vega
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