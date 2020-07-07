Число туристов на курортах Одесской, Николаевской и Херсонской областей выросло на 30% - "Vodafone Украина"

Гео-аналитика мобильного оператора компании "Vodafone Украина" свидетельствует, что количество туристов, посетивших Одессу в июне текущего года, вернулось на докарантинный уровень.

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, в День Конституции туристов в Одессе было вдвое больше, чем на 8 марта. Больше всего туристов приехало из Киевской области, на втором месте – жители Одесской области, за ними следует Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области.

"Судя по увеличению интернет-трафика и количества 4G-пользователей, в целом внутренний туризм на украинских морских курортах Одесской, Николаевской и Херсонской областей вырос на 30% по сравнению с аналогичными выходными прошлого года", - отмечается в сообщении оператора.

Еще большую динамику, по данным "Vodafone Украина", демонстрируют приморские курортные города и поселки Азовского моря – в Запорожской и Донецкой областях.

"Судя по тому, как распределялся трафик, наиболее популярными на восточном побережье в этом году останутся Бердянск и Кириловка – там отмечен наибольший объем интернет-трафика. Среднесуточный трафик тут составил 20ТБ и 13 ТБ соответственно, что на 37% и 55% больше по сравнению с прошлым годом", - подчеркивает оператор.

Среди новых направлений с растущей популярностью среди туристов "Vodafone Украина" отмечает прибрежные поселки Донецкой области: Белосарайская Коса (+177%), Ялта (+124%) и Урзуф (+101%), показавшие самый высокий прирост трафика.

"Прогноз посещаемости курортов на основе собственной дата-аналитики позволяет инженерам компании обеспечить достаточную емкость сети – с помощью стационарного оборудования и передвижных базовых станций – в "горячих" точках с учетом органического роста трафика", - сообщили в "Vodafone Украина".

По данным оператора, благодаря своевременному реагированию средняя скорость на морских курортах в июне не упала - наоборот, выросла в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

"Телеком-аналитика дает возможность для городов подготовиться к туристическому сезону и улучшить собственную туристическую привлекательность. Новые технологии способны полностью поменять процесс городского планирования, мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации, так как позволяют принимать мгновенные и математически точные решения", - подчеркивают в "Vodafone Украина".

Как сообщалось, в конце июня украинские туроператоры обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием ввести антикризисные меры для поддержки выездного туризма.