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11:54 05.07.2020

Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту

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Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск двухступенчатой ракеты со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии прошел по плану, однако на четвертой минуте полета возникли проблемы. В результате никто не пострадал, стартовой площадка также не был нанесен ущерб. В настоящее время причины нештатной ситуации устанавливаются.

В компании отмечают, что неудаче предшествовали 11 успешных запусков подряд, а в производстве сейчас находятся еще восемь ракет Electron, что позволяет быстро возобновить работу по выводу спутников на орбиту.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от 4,9 до 6,6 млн долл., что чрезвычайно мало по сравнению со стартом ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

Теги: #космос
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