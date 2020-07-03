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14:23 03.07.2020

"Большая тройка" мобильных операторов запустила 4G еще на 8 станциях киевского метро

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"Большая тройка" мобильных операторов запустила 4G еще на 8 станциях киевского метро

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell совместно запустили 4G-интернет на восьми станциях киевского метро и в тоннелях между ними, отмечается в совместном пресс-релизе операторов.

Теперь скоростной интернет работает на станциях "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

"Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке", - прокомментировал запуск 4G в столичном метро мэр столицы Виталий Кличко.

В свою очередь президент "Киевстара" Александр Комаров отметил, что период карантина дал компаниям время провести необходимую подготовительную работу, чтобы ускорить запуск 4G на новых станциях.

На следующем этапе 4G будет запущен еще на 14 станциях: "Университет", "Театральная" и "Крещатик"; "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Площадь Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" и "Дворец Украина"; "Львовская Брама" (проектируемая станция), "Золотые Ворота", "Дворец спорта", "Кловская" и "Печерская".

"Инфраструктура современного города не может развиваться без технологий быстрой передачи данных. Рано или поздно Киев вернется к привычному ритму жизни и деловой активности, и наша цель – дать киевлянам и гостям столицы отличный инструмент для работы и досуга – скоростной мобильный интернет в метро", – заявила в свою очередь генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова.

Сейчас для работы 4G в киевском метро операторы начали использовать частоты в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета, указано в сообщении.

Во время технических работ в метро строго соблюдаются все меры предосторожности: проводится периодическое тестирования сотрудников, все работают в защитных масках и обеспечены антисептиками.

"Надеюсь, что этот проект станет прецедентом для внедрения других проектов, в частности по преодолению цифрового разрыва в стране и развертыванию 4G в небольших населенных пунктах", - прокомментировала запуск 4G-интернета в столичном метро главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджы.

Поставщиком решения для строительства общей 4G-сети в столичном метро в рамках тендера стала компания Huawei.

Техническое решение компании позволяет использовать одну базовую станцию всем трем операторам, но каждый из них работает в собственном диапазоне частот в соответствии с

Теги: #связь #мобильные_операторы #интернет #4g
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