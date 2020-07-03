Телеком

11:21 03.07.2020

lifecell продолжает развитие сети брендовых магазинов

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lifecell продолжает развитие сети брендовых магазинов

Мобильный оператор компания lifecell с 4 июля откроет 5 новых точек продаж, увеличив количество брендовых магазинов до 300, сообщила пресс-служба оператора в пятницу.

Согласно пресс-релизу, новые магазины будут открыты в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Кривом Роге.

"За последний год lifecell существенно увеличил свою розничную сеть брендовых магазинов. Команда продаж открыла более 90 магазинов общей площадью 2875 м² в 74 городах Украины с населением от 10 тыс. до нескольких миллионов человек, в частности в 52 городах, население которых составляет почти 2 млн", - комментирует директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell Дмитрий Дзябура.

Как отмечает оператор, для безопасности посетителей и персонала магазины lifecell работают в соответствии с требованиями законодательства. А чтобы избежать скопления людей и очередей, оператор ввел специальные электронные сервисы для регистрации посетителей.

Сейчас розничные магазины lifecell работают в 150 городах и населенных пунктах во всех регионах Украины в различных форматах: четыре вида "островов", два вида стендов, формат отдела и три формата полноценных магазинов с открытой/закрытой выкладкой.

Как сообщалось, lifecell считает необходимым ввести механизмы предотвращения "серого" импорта смартфонов в законопроект об электронных коммуникациях.

lifecell - третий по величине мобильный оператор в Украине. По итогам 2019 года компания получила 1,114 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018 году, выручка оператора при этом увеличилась на 13,6% - до 5,984 млрд грн, а показатель EBITDA вырос на 17,4%, до 3,243 млрд грн.

Активная абонентская база lifecell по итогам 2019 года составила 7,4 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора сократилось на 10,1%, до 8,9 млн абонентов.

Ранее "Мобильные ТелеСистемы" (Россия) отмечали существенную зависимость мобильного ритейла в Украине от экономической ситуации в стране.

Теги: #lifecell #магазины
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