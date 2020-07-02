EVO переводит сотрудников на удаленку на постоянной основе, офис станет коворкингом

Группа компаний EVO решила перейти на удаленную работу и трансформировать все свои офисы в буткемпы-коворкинги.

"Мы хотим ясности для себя и коллег уже сейчас, а не через 6-12 месяцев, когда пандемия может закончиться. У нас уже есть несколько случаев заболевания на удаленке, и мы не хотим даже гипотетически представлять, как бы это было, если бы наш офис работал в обычном режиме", - написал на своей странице в Facebook CEO группы компаний EVO Николай Палиенко.

Он подчеркнул, что ясность поможет компании адаптироваться к режиму удаленной работы по-настоящему, а не относиться к этому как к временному режиму.

"Мы верим, что продуктивность повысится, если мы поменяемся и адаптируем наши операционные фреймворки под новую реальность. Мы верим и уже чувствуем, что это даст нам ресурсную гибкость и поможет быть привлекательными для гораздо большего числа талантов в Украине и других странах", - подчеркнул он.

Палиенко уверен, что в технологической сфере в будущем удаленный режим будет основным режимом работы, и группа не боится быть в числе компаний, которые начинают реализовывать его уже сейчас.

Как отмечается в манифесте EVO, 88% лидерского состава компании верят в то, что опыт будет удачным.

В том числе в EVO считают, что удаленный режим работы позволит компании увеличить радиус охвата при поиске сотрудников в любой стране, даст гибкость в развитии, повысит продуктивность и удовлетворенность персонала и обеспечит системные, качественные коммуникации.

В ноябре 2018 года маркетплейсы EVO и Rozetka завершили сделку по созданию объединенной компании.

Основной бизнес EVO – маркетплейсы. Проекты группы работают в Украине, Беларуси, России, Казахстане.

В мае 2016 года электронная площадка Prom.ua была реорганизована в группу компаний EVO.

Группа реализует B2C, B2B, B2G и C2C проекты в интернете и объединяет такие площадки, как: prom.ua, bigl.ua, crafta.ua, zakupki.prom.ua, kabanchik.ua, vchasno.com.ua и IZI в Украине, а также satu.kz, deal.by - в других странах. Ежемесячно на маркетплейсах EVO люди совершают более 2 млн заказов.