Развитие цифровых технологий требует расширения инфраструктуры и повышения качества мобильной связи – "Vodafone Украина"

Развитие цифровых технологий на государственном уровне требует расширения инфраструктуры для обеспечения доступа к беспроводному интернету и повышения качества мобильной связи, заявила GR-директор "Vodafone Украина" Ольга Дейнега.

В колонке для агентства "Интерфакс-Украина" она отметила, что решение Кабинета министров Украины поручить Министерству здравоохранения привести предельные нормы электромагнитного излучения в соответствие с нормами Евросоюза, увеличив максимальный уровень до 100 мкВт/кв. см - делает сравнимое с европейским покрытие мобильной связью более реальным в Украине.

"В Украине до сих пор действовали одни из самых строгих санитарных норм в мире: 10мкВт/кв. см – в 10 раз "строже" по сравнению, например, со скандинавскими странами или средними показателями в Европе. Сохранение этих норм на прежнем уровне означало бы, что мы просто не смогли бы обеспечить такое же покрытие как в Европе", - написала она.

По мнению Ольги Дейнеги, необходимость такого решения очень явно продемонстрировала ситуация с эпидемией.

"Для миллионов украинцев доступ к интернету дал возможность работать, а детям – продолжать обучение. Настал тот момент, когда цифровое неравенство особенно остро отразилось на качестве жизни", - подчеркнула GR-директор "Vodafone Украина".

Она также отметила наличие высокого уровня радиофобии среди украинцев и подчеркнула, что работа базовых станций не влияет на здоровье человека.

"Во время звонка мобильные телефоны сами регулируют мощность своего передатчика в зависимости от качества сигнала и дальности базовой станции. То есть, чем ближе базовая станция к абоненту, тем менее мощный сигнал телефона нужен, чтобы обеспечить связь. И наоборот, если базовая станция находится далеко, то телефоны будут выдавать полную мощность своего передатчика. Это влияние – от телефона, который вы держите возле уха – будет несравненно больше, чем от базовой станции, установленной с соблюдением жестких санитарных норм", - подчеркнула Дейнега.

По ее словам, с развитием сети и увеличением количества базовых станций интенсивность электромагнитного поля от пользовательских телефонов только снижается.

"Не менее важен и тот факт, что каждое новое поколение связи использует все менее мощные базовые станции, поэтому если вы хотите снизить влияние электромагнитного поля вблизи своего дома, вы наоборот должны быть заинтересованы в установке базовых станций нового поколения", - заявила GR-директор "Vodafone Украина", подчеркнув, что уровень излучения базовых станций гораздо ниже, чем даже в бытовых приборах – микроволновках, передающих антеннах радио и телевидения.

Как сообщалось, 1 июля Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения привести предельные нормы излучения в соответствие с нормами Евросоюза, увеличив максимальный уровень электромагнитного излучения (ЭМИ) с 10 мкВт/кв. см до 100 мкВт/кв. см.

В мае 2017 года Министерство здравоохранения Украины подписало приказ о внесении изменений в санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных излучений в 4 раза — с 2,5 до 10 мкВт/кв см, отреагировав на соответствующее распоряжение Кабмина.