Кабмин поручил Минздраву в 10 раз повысить предельные нормы излучения радиооборудования для развития 4G

Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения привести предельные нормы излучения в соответствие с нормами Евросоюза, увеличив максимальный уровень электромагнитного излучения (ЭМИ) с 10 мкВт/кв. см до 100 мкВт/кв. см.

На заседании в среду правительство своим распоряжением внесло изменения в план мер по дерегуляции хоздеятельности и улучшению бизнес-климата в Украине.

В соответствии с этими изменениями Кабмин поручил Минздраву во втором квартале 2020 года увеличить предельно допустимый уровень ЭМИ для диапазонов очень высоких, ультравысоких и чрезвычайно высоких частот в 10 раз - с 10 мкВт/кв. см до 100 мкВт/кв. см, внеся соответствующие изменения в приказ министерства №239 от 1 августа 1996 года.

"Поскольку проект изменений предусматривает увеличение текущих предельных норм ЭМИ до 100 мкВт/кв. см, что даже ниже рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Совета Европы, считаем целесообразным повышение украинских норм излучения в сторону европейских стандартов, что будет способствовать развитию новых мобильных технологий в Украине и повысит качество мобильной связи", - отмечается в пояснительной записке к указанному распоряжению Кабмина.

Согласно Рекомендации Совета Европы 1999/519/ЕС, предельно допустимая мощность излучения была установлена на уровне 450 мкВт/кв. см для диапазона частот 900МГц и 900 мкВт/кв. см для 1800МГц.

"Это правильная инициатива, особенно если на повестке дня сейчас задача обеспечить национальное покрытие 4G-связью. В целом это очень правильный и конструктивный подход: государство должно не только задачи перед бизнесом ставить, но и создавать возможности для их выполнения", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" руководитель операторского отдела по связям с общественностью "Vodafone Украина" Виктория Рубан.

Этим распоряжением Кабмин также внес Министерство цифровой трансформации Украины в перечень органов, осуществляющих:

- перевод отчетности операторов и провайдеров телекоммуникаций исключительно в электронную форму;

- сопровождение в Верховной Раде законопроекта "Про электронные коммуникации" (№3014).

Как сообщалось, в мае 2017 года Министерство здравоохранения Украины подписало приказ о внесении изменений в санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных излучений в 4 раза — с 2,5 до 10 мкВт/кв см, отреагировав на соответствующее распоряжение Кабмина.