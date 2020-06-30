Телеком

16:51 30.06.2020

"Укртелеком" отмечает рост "оптических" подключений к интернету среди бизнес-клиентов

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"Укртелеком" отмечает рост "оптических" подключений к интернету среди бизнес-клиентов

"Укртелеком" отмечает увеличение количества подключений к модернизированной гигабитной волоконно-оптической сети (GPON) доступа в интернет среди бизнес-клиентов, отмечается в сообщении компании во вторник.

"Благодаря модернизации компании и построению новых волоконно-оптических линий передачи данных доля "оптических" подключений среди бизнес-клиентов постоянно растет. В первом квартале она превысила 2/3 от общего объема включений, а в мае выросла до 74%", - отмечает оператор.

По данным "Укртелекома", чаще всего в последние месяцы оптический интернет выбирали представители малого и среднего бизнеса, фермерские хозяйства, предприятия легкой промышленности и объекты розничной торговли, а также объединенные территориальные громады (ОТГ), образовательные и медицинские учреждения.

Оператор также сообщил, что с начала карантина специалисты "Укртелекома" повысили приоритетность решения инцидентов на сети, влияющих на непрерывность IP-услуг для ключевых объектов социальной инфраструктуры (учреждения здравоохранения, службы по чрезвычайным ситуациям, финансовые и банковские учреждения, продовольственные магазины, аптеки, АЗС, правоохранительные органы и т.д.).

"Благодаря усиленному режиму работы, 95% всех обращений от таких потребителей решается в течение восьми часов, несмотря на уровень сложности. Это на 25% быстрее, чем до карантина", - подчеркнули в "Укртелекоме".

Как сообщалось, "Укртелеком" отмечает сохранение повышенного уровня потребления интернет-трафика после частичного послабления карантина

В настоящее время интернетом от "Укртелекома" пользуются более чем в 2,4 тыс. населенных пунктах Украины.

Теги: #связь #интернет #укртелеком
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