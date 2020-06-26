"Vodafone Украина" полностью восстановил работу базовых станций в пострадавших от наводнения районах

Мобильный оператор "Vodafone Украина" полностью восстановил работу базовых станций, поврежденных в результате чрезмерных осадков в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, и обеспечил бесперебойную мобильную связь.

Как сообщила пресс-служба оператора в пятницу, в целом в пик непогоды были полностью обесточены и вышли из строя 35 базовых станций, в том числе 27 в Ивано-Франковской области и восемь в Черновицкой.

"Мы понимаем, что главная наша задача после стихии - как можно быстрее соединить абонентов Vodafone с внешним миром, обеспечивая качественной связью и мобильным интернетом. Благодаря активному взаимодействию оперативного штаба Vodafone Украина, слаженной работе технических специалистов при поддержке ГСЧС и местных властей, а также, исходя из обстоятельств и возможностей добраться до мест расположения поврежденных базовых станций, нам удалось восстановить их функционирование в максимально короткие сроки", - цитирует пресс-служба начальника западного технического департамента "Vodafone Украина" Романа Арбора.