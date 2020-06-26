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13:04 26.06.2020

"Киевстар" предоставил бесплатную связь абонентам в пострадавших от наводнения регионах Украины

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"Киевстар" предоставил бесплатную связь абонентам в пострадавших от наводнения регионах Украины

Мобильный оператор "Киевстар" принял решение предоставить нетарифицированные услуги мобильной связи для абонентов, которые проживают в населенных пунктах, пострадавших от стихийного бедствия на западной Украине.

Как сообщила пресс-служба оператора в пятницу, для абонентов припейд-тарифов, которые проживают в зоне стихийного бедствия, будет начислено на мобильные счета по 50 бонусов, которые можно использовать для услуг связи. Абонентам контрактных тарифных планов будет начислено по 200 минут для звонков на другие сети. Абоненты смогут использовать бонусы и нетарифицированные минуты в течение недели со дня начисления.

По данным "Киевстар", в населенных пунктах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, которые пострадали от наводнения, мобильной связью пользуется почти 70 тыс. абонентов.

"Киевстар" прилагает все усилия, чтобы в регионах, пострадавших от наводнения, стабильно работала мобильная связь и местные жители могли беспрепятственно звонить в службы экстренной помощи, своим родственникам и друзьям. Так, в круглосуточном режиме работают аварийно-восстановительные группы, ежедневно проводятся объезды трасс для выявления критических участков, проводятся работы по укреплению магистральных кабель-каналов, и др.", - добавил оператор.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #паводок #киевстар #наводнение
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