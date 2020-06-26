"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 344 населенных пункта Украины

Мобильный оператор "Киевстар" увеличил покрытие сети 4G в 20 областях Украины, подключив еще 344 населенных пункта, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

Оператор, в частности, подключил города Токмак (Запорожская обл.), Соледар (Донецкая обл.), Свалява (Закарпатская обл.), Погребище (Винницкая обл.), Белз (Львовская обл.), а также сотни небольших сел.

В настоящее время, согласно данным компании, благодаря увеличению территории 4G связи, более 80% жителей Украины могут воспользоваться доступом к скоростному мобильному интернету в сети "Киевстар".

Со времени запуска оператором 4G связи в апреле 2018 года, услугами по новой технологии уже воспользовалось более 10 миллионов абонентов. За этот период объемы потребления мобильного интернета в сети "Киевстар" увеличились с 325 до 649 Петабайтов.

В сети 4G связи каждый абонент в среднем использует по 10 Гб трафика на месяц, это почти вдвое больше, чем в сети 3G.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).