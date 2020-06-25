Кабмин уволил главу Госспецсвязи и назначил и.о. начальника главного управления правительственной связи ведомства

Кабинет министров на заседании в четверг уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Кабмин также принял решение временно возложить исполнение обязанностей главы Госспецсвязи на начальника Главного управления правительственной связи Госспецсвязи Сергея Зотька.

Петров был назначен главой Госспецсвязи в октябре 2019 года, ранее занимал должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.