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17:40 25.06.2020

Кабмин уволил главу Госспецсвязи и назначил и.о. начальника главного управления правительственной связи ведомства

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Кабмин уволил главу Госспецсвязи и назначил и.о. начальника главного управления правительственной связи ведомства

Кабинет министров на заседании в четверг уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Кабмин также принял решение временно возложить исполнение обязанностей главы Госспецсвязи на начальника Главного управления правительственной связи Госспецсвязи Сергея Зотька.

Петров был назначен главой Госспецсвязи в октябре 2019 года, ранее занимал должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #госспецсвязи #кабмин
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