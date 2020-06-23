"Киевстар" запустил мобильное приложение для электронного документооборота с Mobile ID

Оператор мобильной связи "Киевстар" совместно компанией по разработке программного обеспеченияс Intecracy Deals запустил мобильное приложение для электронного документооборота Star.Docs.

"До сих пор сервисы для e-документооборота в Украине позволяли работать с цифровыми документами только с помощью мобильных версий вебсайтов. С приложением Star.Docs, установленным на смартфоне или планшете, пользователь сможет просматривать файлы, согласовывать, корректировать и хранить документы, обмениваться ими с партнерами, а также заверять с помощью электронной подписи Mobile ID от "Киевстар", - отмечается в сообщении оператора.

Приложение поможет управлять процессами обмена и учета документов из любой точки мира, где есть интернет-связь.

Установив приложение Star.Docs на мобильное устройство, пользователь сможет: согласовывать и подписывать электронные документы; просматривать их содержание; подтверждать запросы на удаление электронных документов; обсуждать документы в чате; хранить и иметь постоянный доступ к файлам; видеть, сколько документов ожидают согласования и подписания; а также оперативно получать информацию о перечне документов в сделках.

"Опция группового подписания удобна для тех случаев, когда в работе несколько однотипных документов: подписав или согласовав их в один клик пользователь экономит свое время", - отмечают в "Киевстаре".

Разработчики Star.Docs реализовали меры по защите персональных данных и самого приложения, информация в онлайн-сервисе зашифрована. Для гарантии от утери данных система проводит регулярное резервное копирование (бэкап) информации пользователей.

Как сообщалось, с 8 октября 2019 года использование цифровой мобильной идентификации и электронной подписи, Mobile ID, включено во все голосовые тарифные планы для корпоративных и контрактных абонентов "Киевстар".