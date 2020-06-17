Телеком

19:27 17.06.2020

Изъятие РЧР за неконкурентное накоплениее не предусмотрено еврпейскими нормами - "Киевстар" о законопроекте об электронных коммуникациях

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Изъятие РЧР за неконкурентное накоплениее не предусмотрено еврпейскими нормами - "Киевстар" о законопроекте об электронных коммуникациях

Мобильный оператор компания "Киевстар" отмечает, что предусмотренное в законопроекте "Об электронных коммуникациях" (№3014) принудительное изъятие радиочастотного ресурса в связи с его неконкурентным накоплением не предусмотрено Европейским кодексом электронных коммуникаций и вызывает опасения относительно возможных злоупотреблений.

"Проект закона Украины "Об электронных коммуникациях" является существенным шагом к обновлению базового законодательства в сфере телекоммуникаций, содержит ряд современных европейских норм и снимает устаревшие ограничения… В то же время, в проекте остались негативные для рынка нормы", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Киевстара".

По мнению оператора, включение в документ необоснованно больших и зафиксированных в процентах от доходов компаний штрафы - создают конкурентные преимущества для "серых" провайдеров (зачастую скрывают свою прибыль) и усиливают административное давление на бизнес.

"Также, принудительное изъятие радиочастотного ресурса в связи с неконкурентным накоплением не предусмотрено Европейским кодексом электронных коммуникаций и вызывает опасения относительно возможных злоупотреблений этой нормой. Надеемся, что рынку удастся найти общий язык с разработчиками документа и точка зрения бизнеса ко второму чтению будет учтена", - отметили в "Киевстаре".

Среди позитивных моментов, учтенных в законопроекте, оператор называет установление максимально прозрачной и предсказуемой процедуры регулирования рынков отдельных услуг, максимально приближенной к практике телеком-рынка Европы.

"Новым законопроектом исключаются плановые проверки, а коммуникация с регулятором рынка будет осуществляться через специальную цифровую платформу. Это позволит избежать "бумажной волокиты" при решении важных рыночных вопросов, и соответствует объявленному правительством курсу на дерегулирование рынков", - подчеркивают в компании.

Кроме того, в "Киевстаре" подчеркнули важность удаления из законопроекта требования к операторам об отключении телефонов, IMЕI которых не внесены в базу кодов, а также разрешения абонентам предоставлять операторам свое согласие на обработку информации в любой форме, включая электронную (ранее – исключительно в письменной).

Оператор также отмечает, что урегулирование рынка доступа к инфраструктуре, принадлежащей операторам и провайдерам, облегчит отрасли развитие инфраструктуры за счет совместного использования сетей. А возможность совместного использования, отчуждения и передачи во временное платное пользование радиочастотного ресурса позволит операторам значительно эффективнее использовать радиочастотный спектр и как следствие предоставлять еще более качественные услуги связи.

Как сообщалось, мобильный оператор компания lifecell поддерживает принятие законопроекта "Об электронных коммуникациях", но считает необходимым доработать его в части уточнения положений по определению оператора с существенным рыночным преимуществом и ввести в него механизмы предотвращения "серого" импорта мобильных телефонов.

Верховная Рада 16 июня 2020 года приняла за основу законопроект "Об электронных коммуникациях" (№3014), устанавливающий полномочия государства в управлении деятельностью в сфере электронных коммуникаций.

Законопроект, в частности, уточняет терминологию в сфере электронных коммуникаций, внедряет принцип минимально необходимого и предсказуемого регулирования отрасли, а также принципы прозрачности, отсутствия дискриминации и технологической нейтральности.

Кроме того, предлагается ввести универсальную услугу в сфере электронных коммуникаций, которая призвана обеспечить доступность (включая ценовую) для населения услуг предоставления доступа к интернету и голосовой связи.

Так, универсальными предлагается определить: услуги широкополосного доступа к сети интернет и голосовые электронные коммуникации в фиксированном месте, предоставляемые независимо от технологий доступа.

Теги: #коммуникации #украина #мнение #закон
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