lifecell считает необходимым ввести механизмы предотвращения серого импорта смартфонов в законопроект об электронных коммуникациях

Мобильный оператор компания lifecell поддерживает принятие законопроекта "Об электронных коммуникациях", но считает необходимым доработать в части уточнения положений по определению оператора с существенным рыночным преимуществом и ввести в него механизмы предотвращения серого импорта мобильных телефонов.

"Мы поддерживаем принятия законопроекта. В частности, положения, направленные на выполнение Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, а именно, на усиление способности регулятора анализировать рынки и предотвращать искажение конкуренции; введение положения о технологической нейтральности и совместном использовании радиочастот; а также внедрение механизма финансирования радиочастотного мониторинга за счет рентной платы, которую платят операторы", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

В то же время, по мнению оператора, для обеспечения эффективного применения закона, некоторые положения требуют уточнения.

Lifecell, в частности, считает необходимым доработать механизмы определения оператора с существенным рыночным преимуществом; сократить сроки, в течение которых регулятор не может просматривать ставки за терминацию трафика в сетях операторов, а также уточнить, какие именно меры может применить регулятор в случае существования проблем на розничных рынках.

"Целесообразно внедрить финансирование радиочастотного мониторинга за счет рентной платы, которую платят операторы на более ранних сроках. Также некоторые размеры штрафов не соответствуют серьезности возможного воздействия со стороны оператора. Целесообразно внедрить определенную максимально возможную границу штрафа, а не его фиксированный размер", - отмечают в lifecell.

Оператор также считает целесообразным внедрить механизмы предотвращения серого импорта мобильных терминалов.

Кроме того, lifecell считает позитивными моментами законопроекта положения о доступе к инфраструктуре операторов с целью ее совместного пользования; положения, разрешающие регулятору во внесудебном порядке решать споры с абонентами и положение, предусматривающее создание независимого инструмента сравнения цен и качества услуг различных операторов.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 июня приняла за основу законопроект "Об электронных коммуникациях" №3014, устанавливающий полномочия государства в управлении деятельностью в сфере электронных коммуникаций.

Законопроект, в частности, уточняет терминологию в сфере электронных коммуникаций, внедряет принцип минимально необходимого и предсказуемого регулирования отрасли, а также принципы прозрачности, отсутствия дискриминации и технологической нейтральности.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести универсальную услугу в сфере электронных коммуникаций, которая призвана обеспечить доступность (включая ценовую) для населения услуг предоставления доступа к интернету и голосовой связи.

Так, универсальными услугами предлагается назначить: услуги широкополосного доступа к сети интернет и голосовые электронные коммуникации в фиксированном месте, предоставляемые независимо от технологий доступа.