Телеком

14:15 17.06.2020

Рада не поддержала отчет ВСК по соблюдению законов во время смены собственников информационных телеканалов и противодействия информационному влиянию РФ

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Рада не поддержала отчет ВСК по соблюдению законов во время смены собственников информационных телеканалов и противодействия информационному влиянию РФ

Верховная Рада не поддержала отчет временной следственной комиссии парламента по расследованию ведомостей относительно соблюдения требований законодательства во время смены собственников информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации.

За соответствующий проект постановления № 3363 проголосовали 191 народный депутат, тогда как для принятия решения необходимо минимум 226 голосов "за".

Авторы проекта постановления предлагали парламенту принять к сведению отчет временной следственной комиссии и направить его в Офис генпрокурора, Службу безопасности, Службу внешней разведки, государственным бюро расследований и фискальной службы, а также Национальному антикоррупционному бюро для проверки изложенной в нем информации.

Как отметила, представляя отчет, председатель ВСК Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"), необходимость создания ВСК была обусловлена тенденцией к концентрации информационных телеканалов в одной группы людей.

По ее словам, "предметом расследования ВСК стали три телеканала, которыми напрямую владеет наш коллега из фракции ОПЗЖ Тарас Козак - ZIK, NewsOne и "112 Украина"".

Она подчеркнула, что на момент представления отчета ТСК, Главное следственное управление СБУ проводит досудебное расследование в производстве по признакам совершения правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом: "покушение на преступление, государственная измена, противоправное владение имуществом, легализация и отмывание средств, полученных преступным путем, финансирование терроризма".

Василевская-Смаглюк также отметила, что, согласно информации ВСК, "движение денежных средств, которыми распоряжался Козак, на покупку, финансирование телеканалов и другие финансовые потребности могло осуществляться через оффшорные компании на счета российских, а затем белорусских банков".

Теги: #сми #законопроект #телеканалы #рада #вск
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