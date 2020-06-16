"Vodafone Украина" начинает установку оборудования для 4G в диапазоне 900 МГц

Киев. 16 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" приступает к строительству национального покрытия 4G-связи и начинает установку оборудования, работающего в диапазоне 900 МГц.

Согласно сообщению оператора, развитие сети начнется с западных областей и будет продвигаться дальше на восток Украины. С 16 июня оператор начнет установку нового оборудования во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях.

По завершении работ сеть будет готова к запуску 4G в диапазоне 900 МГц. В дальнейшем, после расширения покрытие 4G, жители небольших населенных пунктов смогут получить доступ к скоростному мобильному интернету.

"В зависимости от населенного пункта, работы будут продолжаться в течение короткого времени в период от одной до двух недель. Компания проводит работы с учетом потребностей клиентов и делает все возможное для сохранения качества услуг связи во время переоборудования сети", - отмечается в тексте сообщения.

Оператор также проводит работы по расширению емкости сети в местах с интенсивным интернет-трафиком. В целом во время карантина "Vodafone Украина" расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, в Житомирской, Херсонской, Харьковской, Черновицкой, Полтавской и Волынской областях, а также в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницком.

По итогам первого квартала 2020 года "Vodafone Украина" обеспечивает покрытие 4G для более чем 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины в 24 областях.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" в мае подключила к 4G-сети еще 175 тыс. жителей в 142 населенных пунктах.

В марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

"Vodafone Украина" по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, доход возрос на 25% - до 15,98 млрд грн, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.