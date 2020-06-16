Телеком

13:41 16.06.2020

Viber запустил в Украине функцию групповых видеозвонков до 20 человек

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Viber запустил в Украине функцию групповых видеозвонков до 20 человек

Rakuten Viber официально запустил в Украине новую функцию групповых видеозвонков неограниченной продолжительности с участием до 20 участников, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Как отмечается, чтобы начать групповой видеочат, необходимо нажать кнопку "видео" в верхней части экрана или просто пригласить больше участников в текущий видеозвонок.

"При групповых видеозвонках трансляция спикера отображается у всех участников беседы. Кроме того, при необходимости каждый участник конференции может закрепить видео того или иного человека на своем экране смартфона, а также отключить у себя звук и/или видео и посмотреть, сделали ли это другие", - рассказали в компании.

Viber является частью Rakuten Inc., мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. Приложение выступает официальным мессенджером футбольного клуба "Барселона", а также официальным приложением для звонков и обмена мгновенными сообщениями баскетбольного клуба Golden State Warriors.

Теги: #связь #viber #видео
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Интерфакс-Украина
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