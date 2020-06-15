"Киевстар" назначил главой набсовета со-главного исполнительного директора группы VEON

Наблюдательный совет "Киевстар" 11 июня принял решение о назначении сроком на три года на должность председателя набсовета компании со-главного исполнительного директора группы VEON Серджи Херреро Ногуэру, говорится в сообщении оператора в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Новый глава набсовета избран сроком на три года, является представителем акционера эмитента - VEON Holdings B.V. и занимает должность со-главного исполнительного директора группы VEON.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами к концу 2019 года пользовались около 26,2 млн абонентов мобильной связи и около 1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).