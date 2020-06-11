lifecell запустил телемедицинское приложение с платными онлайн-консультациями Likar Оnline

Оператор мобильной связи lifecell совместно с компанией "Доктор Онлайн" запустил одноименное приложение, которое позволит получать онлайн-рекомендации от врачей круглосуточно, если медицинские показания не требуют посещения клиники.

Согласно сообщению оператора, приложение доступно для устройств на Android и IOS.

Контент-провайдером услуги выступает ООО "Доктор Онлайн". Услуги телемедицины предоставляет киевская клиника ООО "Медцентр Консилиум Медикал".

Темы консультаций врачей, которые можно получить с помощью сервиса Likar Оnline: первичная помощь в экстренных ситуациях; консультации: по подготовке к обследованию, по результатам анализов и обследований, по состоянию здоровья и уходу за ребенком, а также "второе мнение" врача по результатам анализов, обследования или диагноза.

Круглосуточно с помощью сервиса можно получить консультацию семейного врача, терапевта или педиатра. По предварительной записи: отоларинголога, кардиолога, невролога, аллерголога,гастроэнтеролога, дерматовенеролога, травматолога, гинеколога, уролога, ендокринолога и психолога.

"Безопасность данных в приложении соответствует всем требованиям законодательства

Украины относительно защиты персональных данных. Общение врача и пациента

осуществляется с помощью защищенных каналов коммуникации, а вся информация

шифруется в базе данных", - подчеркивает оператор.

Как сообщалось, ранее аналогичный сервис был запущен мобильным оператором "Киевстар".

Оператор "Vodafone Украина" в июне 2019 года в рамках партнерского проекта с Украинской ассоциацией развития информационных технологий в медицине запустил телемедицинскую платформу.

Платформа содержит два взаимосвязанных модуля: первый из них – медицинский портал MedBrama, который создан с учетом потребностей врачей и предоставляет им удобные инструменты для использования телемедицины в своей ежедневной практике; второй модуль – мобильное приложение "Поиск врача", предназначенное для пациентов.