"Vodafone Украина" в мае подключила к 4G-сети еще 175 тыс. жителей в 142 населенных пунктах

Мобильный оператор "Vodafone Украина" в течение мая расширил свою 4G сеть в 21 области Украины: доступ к скоростному интернету получили более 175 тыс. жителей в еще 142 населенных пунктах.

Как сообщила пресс-служба компании, в частности, за последний месяц покрытие скоростным мобильным интернетом обеспечено в населенных пунктах в следующих областях:

- Винницкая: Литин, Браилив, Дегтярка, Мурованые Куриловцы, Терновка, Березовка, Маньковка, Степашки, Теклиновка, Селище, Тартак, Леляки, Раздоловка, Владимировка.

- Днепропетровская: Высшетарасовка, Чкалово, Яблоновка.

- Донецкая: Железное, Дачное, Нелиповка, Северное, Южное, Свято-Покровское, Зайцево, Вершина, Леонидовка, Нелиповка, Сухой Яр, Лысовка, Звановка, Кузьминовка, Райское, Приволье, Майдан.

- Житомирская: Гранитное.

- Закарпатская: Гукливый, Росош, Плавья, Лопушанка, Дусино, Стройне, Раково, Турья Пасека.

- Запорожская: Малокатериновка, Казаковское, Новогупаловка, Лисогорка, Каневское, Андреевка, Нагорное.

- Киевская: Тараща, Богдановка, Марьяновка, Ясногородка, Небелица.

- Кировоградская: Ясиноватка, Диковка, Гостинное.

- Луганская: Ольховое, Смоляниново, Макарово, Валуйское.

- Львовская: Новые Стрелища, Орявчик, Тысовец, Мыта, Сухой Поток, Росохач, Ластивка, Свыднык, Корытище, Сянки, Яворов Турковского района, Грусятичи, Лищин, Баковцы, Репехов, Книсело, Исаи, Старые Стрелища.

- Николаевская: Центральное, Мартыновское, Вольное, Манное.

- Одесская: Слободка, Троицкое, Поплавка, Новоборисовка, Правда.

- Полтавская: Уханивка, Червоный Кут, Сары, Остапье, Новое Остаповое, Запселье.

- Ривненская: Боровое.

- Сумская: Старое Село, Стягайловка, Московское, Вороновка, Ореховка, Почепцы, Соловьево, Мазевка, Ображиевка.

- Тернопольская: Товсте, Свидова, Рожановка, Головчинцы, Затишье.

- Харьковская: Ковяги, Коропово, Ржавец, Трофимовка, Мурафа, Хижняковка.

- Хмельницкая: Иванковцы, Григорьевка.

- Черкасская: Каменка, Бабанка, Ерки, Дырдин, Балаклея, Стебное, Зализнячка, Малое Староселье, Соколовка, Конельская Поповка, Свинарка, Подибна, Поминик, Шарин, Ропотуха, Ивангород, Сычевка.

- Черновицкая: Старые Бросковцы, Брусница, Зеленов.

- Черниговская: Комаровка, Кобыжча, Неданчичи.

Кроме того, оператор сообщил, что в Черновицкой области и в г. Черновцы компания провела перераспределение частотного ресурса на сети 2G для высвобождения дополнительного спектра частот. Освободившиеся частоты использованы для расширения сети LTE1800 до полосы в 15МГц (с 10 МГц).

"В результате уже в мае скорость мобильного интернета в регионе выросла на 62%. В целом, несмотря на сложные условия работы на карантине, модернизация охватила 555 секторов базовых станций на 188 площадках", - говорится в сообщении.

По итогам первого квартала 2020 года "Vodafone Украина" обеспечивает покрытие 4G для более чем 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

Как сообщалось, генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова считает необходимым реализовать ковровое покрытие территории Украины 4G-связью, прежде чем начинать работать со стандартом мобильной связи пятого поколения (5G).

В марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

"Vodafone Украина" по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, доход возрос на 25% - до 15,98 млрд грн, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.