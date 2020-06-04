"Vodafone Украина" за период карантина отправил 30 млн SMS с информацией о COVID-19

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" за два месяца карантина с помощью таргетированных рассылок отправил более 30 млн SMS с важной информацией о COVID-19.

Согласно сообщению оператора, в зависимости от цели информационной кампании он отправлял SMS как по всей базе, так и делал таргетированные рассылки с учетом различных критериев: географии, пользования определенными услугами.

Информирование пользователей было начато сразу после введения в Украине карантинных мер и продолжалось, когда возникала потребность.

За первые два месяца после введения ограничений оператор отправил абонентам более 30 млн SMS-сообщений.

Как отмечают в компании, спустя два дня после объявления карантина (12 марта) 100% абонентской базы, получили SMS c информацией о вирусе и рекомендациями Министерства здравоохранения Украины (все тексты отправлялись на украинском языке). Также всем абонентам был отправлен перечень каналов каналов Минздрава с информацией о вирусе.

Клиентов, находящихся за пределами Украины, оператор предупредил о закрытии границ и предоставил информацию о том, куда следует обращаться для возвращения домой. Украинцам, которые не смогли вернуться и оказались в затруднительном положении из-за закрытия границ, отправлялись сообщения с контактами Министерства иностранных дел, а возвращающимся – список необходимых мер профилактики.

В период пасхальных праздников "Vodafone Украина" отправил 8 млн таргетированных сообщений по областям с рекомендацией отмечать Пасху дома, чтобы предотвратить рост заболеваемости. В сообщениях было указано количество заболевших в каждом регионе, согласно информации Минздрава.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" совместно с акционером – группой компаний NEQSOL Holding – выделила 33 млн гривен для помощи и поддержки больниц и врачей. Также компания запустила и продолжает внедрять инициативы, способные поддержать Украину и украинцев во время карантина. Предварительно вклад компании в качестве социальной поддержки оценивается в сумму около 30 млн грн. Таким образом, общая сумма помощи на 22 мая составляет 63 млн грн. Кроме того, с целью поддержать местные бюджеты руководство "Vodafone Украина" приняло