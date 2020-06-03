Телеком

15:14 03.06.2020

Операторы фиксированной связи поддерживают законопроект об упрощении доступа телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры

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Операторы фиксированной связи поддерживают законопроект об упрощении доступа телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры

Украинские операторы фиксированной связи наравне с мобильными операторами поддерживают скорейшее принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики" (№2042) с целью устранения пробелов в действующем законе о доступе к объектам инфраструктуры.

"Учитывая опыт нашей работы, сегодня вопрос доступа к инфраструктуре имеет несистемный характер: где-то мы достигаем нормального сотрудничества, где-то имеются признаки волюнтаризма и открытого вымогательства. Оператор неоднократно сталкивался с ситуацией, когда из-за коллизии в действующем законе балансодержатели ограничивали доступ к инфраструктуре", - заявил агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

Он привел в пример ситуацию в Днепре, где в микрорайоне Тополь-Сокол балансодержатель многоквартирного дома КП "Жилсервис-2" ограничил доступ к инфраструктуре, и после года переписки "Укртелекома" с КП жители многоквартирных домов так и не получили доступ к новой телеком-сети.

"Надеемся, что новый закон предотвратит последующие "уловки" со стороны обслуживающих компаний, которые пренебрегают интересами владельцев квартир в своевременном получении качественных и доступных телекоммуникационных услуг", - подчеркнул Шуранов.

В свою очередь, украинский телеком-оператор, провайдер Vega отмечает, что законопроект №2042 является сбалансированным с точки зрения интересов сторон и имеет целью защиту интересов именно конечных потребителей.

"Поэтому ожидаем, что законопроект во втором чтении будет поддержан, как и в первом чтении, где он получил конституционное большинство голосов парламентариев. Законопроект нивелирует коррупционную составляющую в отношениях между ОСМД и операторами и существенно уменьшает возможности для монопольного сговора. А владельцы жилья будут значительно больше защищенными от произвола отдельных посредников в сфере ЖКХ или монополий некоторых операторов. В результате потребитель получит качественную услугу по обоснованному тарифу", - прокомментировал ситуацию на запрос агентства коммерческий директор Vega Юрий Швец.

По его словам, большинство участников рынка поддерживает установление прозрачных условий для взаимоотношений операторов и владельцев инфраструктуры.

Как сообщалось, три крупнейших мобильных оператора страны поддерживают скорейшее принятие законопроекта об упрощении доступа телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры с целью устранения пробелов в действующем законе о доступе.

В середине апреля комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рекомендовал парламенту одобрить доработанный законопроект №2042 во втором чтении и в целом.

В феврале парламент отправил законопроект №2042 на повторное второе чтение.

В 2017 году в Украине вступил в силу закон "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей", которым были установлены правила предоставления доступа к инфраструктуре соответствующего объекта и методики определения платы за доступ к элементам инфраструктуры объекта. В то же время, операторы и провайдеры телекоммуникаций неоднократно подчеркивали, что нормы этого закона не исполняются балансодержателями объектов инфраструктуры.

Теги: #связь #телеком #инфраструктура
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