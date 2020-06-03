"Суспильне" сообщает о разблокировке своих счетов

Общественный вещатель "Суспильне" сообщает о разблокировке своих коммерческих счетов, на которые 18 февраля 2020 года наложило арест Министерство юстиции Украины для принудительного взыскания с НОТУ на пользу АО "Евроньюс" долга в размере EUR10,5 млн.

"Во вторник, 2 июня, отдел принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции снимает арест со счетов Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Поэтому НОТУ начинает погашение долга из собственного бюджета, чтобы предотвратить дальнейшее блокирование счетов компании, и планирует завершить выплаты "Евроньюсу" до конца месяца", - сообщается на сайте вещателя.

Как поясняет "Суспильне", АО "Евроньюс" 1 июня обратилось к госисполнителю с просьбой вернуть исполнительный документ, который обязывал принудительно взыскать средства с НОТУ, для предоставления возможности НОТУ самостоятельно уплатить долг, а не из-за блокирования счетов и принудительного взыскания исполнительной службой. Соответственно, после возвращения исполнительного документа "Евроньюсу" арест со счетов НОТУ снимается.

В сообщении также отмечается, что "Суспильне" получило указанный долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность в 2017 году.

"Еще в 2015 году Счетная палата в своем решении отмечала о необходимости погашения Кабинетом министров Украины финансовых обязательств НТКУ перед АО "Евроньюс" во избежание банкротства НОТУ. Однако ответной реакции правительства на это решение не было", - подытожили в "Суспильном".