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17:58 29.05.2020

"Vodafone Украина" предложит компенсацию пострадавшим от сбоев в работе голосвой связи абонентам

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"Vodafone Украина" предложит компенсацию пострадавшим от сбоев в работе голосвой связи абонентам

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" предложит 30 минут бесплатных звонков на все сети абонентам, пострадавшим от сбоев в работе голосовой связи.

"Vodafone Украина" предложит 30 минут для звонков на все сети Украины клиентам, которые не могли воспользоваться голосовыми услугами 29 мая. Такие клиенты в течение ближайшей недели получат SMS о компенсации и информацию о том, как получить пакет минут для разговоров", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Сбой в работе голосовой связи по данным оператора наблюдался в ряде областей Украины, при этом доступ к мобильному интернету предоставлялся исправно.

Теги: #vodafone
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