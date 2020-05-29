STEM is FEM подарит победительницы пятого модуля 3D-принтер и поездку сюрприз

Домашний 3D-принтер с набором материалов получит победительница онлайн-модуля образовательного проекта STEM IS FEM. Об этом рассказал инициатор проекта, руководитель компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Пятый модуль проекта STEM IS FEM, который мотивирует девушек выбирать технологическую карьеру, будет посвящен технологиям 3D моделирования и печати в самых различных областях. 13-14 июня мероприятие уже во второй раз пройдет в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с карантином

«За время карантина наши квартиры из обычного места проживания превратились в рабочие кабинеты, спортзалы, рестораны и клубы по интересам. Победительнице модуля мы дарим 3D-принтер, который можно безопасно использовать в домашних условиях. Продолжив изучать 3D-моделирование, она сможет организовать дома настоящую стартап-лабораторию, у этого направления большое будущее» – говорит Сапар Карягдыев.

Еще одной частью приза за победу в творческом конкурсе проекта станет поездка-сюрприз на международное STEM-событие. Победительница сможет получить ее, когда мир оправится от пандемии COVID-19.

По словам организаторов, тему 3D моделирование и печать для модуля выбрали по просьбе участниц предыдущих модулей, которым хотелось познакомиться поближе именно с этим перспективным направлением.

Две участницы, занявшие второе место в конкурсе, получат онлайн-курс "Программное обеспечение для 3D-печати" от Иллинойского университета.

Кроме конкурсного задания, в течение двухдневного модуля девушки послушают мотивирующие выступления известных женщин, пообщаются с женщинами, которые уже сейчас используют в своей работе технологии 3D-моделирования и печати, и примут участие в практических мастер-классах от партнеров проекта.