Телеком

14:14 29.05.2020

STEM is FEM подарит победительницы пятого модуля 3D-принтер и поездку сюрприз

2 мин читать

Домашний 3D-принтер с набором материалов получит победительница онлайн-модуля образовательного проекта STEM IS FEM. Об этом рассказал инициатор проекта, руководитель компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Пятый модуль проекта STEM IS FEM, который мотивирует девушек выбирать технологическую карьеру, будет посвящен технологиям 3D моделирования и печати в самых различных областях. 13-14 июня мероприятие уже во второй раз пройдет в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с карантином

«За время карантина наши квартиры из обычного места проживания превратились в рабочие кабинеты, спортзалы, рестораны и клубы по интересам. Победительнице модуля мы дарим 3D-принтер, который можно безопасно использовать в домашних условиях. Продолжив изучать 3D-моделирование, она сможет организовать дома настоящую стартап-лабораторию, у этого направления большое будущее» – говорит Сапар Карягдыев.

Еще одной частью приза за победу в творческом конкурсе проекта станет поездка-сюрприз на международное STEM-событие. Победительница сможет получить ее, когда мир оправится от пандемии COVID-19.

По словам организаторов, тему 3D моделирование и печать для модуля выбрали по просьбе участниц предыдущих модулей, которым хотелось познакомиться поближе именно с этим перспективным направлением.

Две участницы, занявшие второе место в конкурсе, получат онлайн-курс "Программное обеспечение для 3D-печати" от Иллинойского университета.

Кроме конкурсного задания, в течение двухдневного модуля девушки послушают мотивирующие выступления известных женщин, пообщаются с женщинами, которые уже сейчас используют в своей работе технологии 3D-моделирования и печати, и примут участие в практических мастер-классах от партнеров проекта.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укртелеком" сообщает о техническом сбое в сетях по всем регионам Украины, сотрудники компании восстанавливают сервис

Телеканал «Рада» начинает вещание на территориях с особым режимом вещания – в Донецкой, Луганской областях и в части Крыма

Зеленский оценивает затраты телеканалов на лоббизм и политвлияние в $1-1,1 млрд

Рада внесла изменения в закон о системе иновещания, обязав МПИУ согласовывать программную политику с уполномоченным органом

Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укртелеком" завершил работы по восстановлению интернета для всех категорий абонентов

"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 800 населенных пунктов Украины

"Укртелеком" восстановил интернет во всех областях за исключением трех, полное восстановление ожидается через несколько часов

"Укртелеком" сообщает о техническом сбое в сетях по всем регионам Украины, сотрудники компании восстанавливают сервис

Дело финдиректора Huawei рассмотрят в Канаде вопреки усилиям адвокатов

Коррупционный скандал в сфере мобильной связи разгорелся в Киргизии

За 2 мес. карантина b2b сервисами для удаленной работы от "Киевстар" воспользовались более 2,6 тыс. компаний

"Киевстар" запускает новые тарифы "Киевстар ТВ" и "Все вместе"

lifecell отложил выход сотрудников в офис до июня и разработал поэтапный план восстановления стандартного рабочего графика

Четверо из пяти абонентов мобильных операторов хотят уравнять стоимость звонков на все сети – lifecell

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА