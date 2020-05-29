"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 800 населенных пунктов Украины

Мобильный оператор "Киевстар" увеличил покрытие сети 4G в 22 областях Украины, подключив еще 800 населенных пунктов, где проживает 573 тыс. людей, к скоростной передаче данных по технологии LTE(4G), сообщила пресс-служба компании в пятницу.

Оператор, в частности, подключил Бахмач в Черниговской области, Згуровка в Киевской, Теофиополь в Хмельницкой, Бервенково в Харьковской области и др.

В настоящее время сеть 4G "Киевстара" охватывает 12 тыс. населенных пунктов, в которых проживает 80% населения Украины.

Со времени запуска оператором 4G связи в апреле 2018 года услугами по новой технологии уже воспользовалось более 10 млн абонентов. За этот период объемы использования мобильного интернета в сети "Киевстар" увеличились с 325 до 649 Петабайтов.

В сети 4G связи каждый абонент в среднем использует по 8 Гб трафика на месяц, это почти в четыре раза больше, чем в сети 3G.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).