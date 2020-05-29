Телеком

11:49 29.05.2020

"Укртелеком" восстановил интернет во всех областях за исключением трех, полное восстановление ожидается через несколько часов

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"Укртелеком" восстановил интернет во всех областях за исключением трех, полное восстановление ожидается через несколько часов

"Укртелеком" по состоянию на 11:00 пятницы восстановил сервис доступа к интернет для всех абонентов, за исключением пользователей интернета Полтавской, Кировоградской и Закарпатской областей, где работы продолжаются, сообщил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

"Мы видим почти 80% загрузок сессиями по сравнению с обычной работой сети. А это означает постепенное возобновление нормальной работы. Полное возобновление ожидается через несколько часов", - написал он в Facebook.

Шуранов добавил, что причиной сбоя являются программные проблемы взаимодействия между элементами сетевого оборудования, которое отвечают за большие сегменты клиентов.

"Приносим искренние извинения клиентам за неудобства. Напоминаю: телефония работала и работает без сбоев", - добавил он.

О техническом сбое оборудования в сети у некоторых абонентов по всем регионам страны "Укртелеком" сообщил в пятницу утром.

Теги: #интернет #укртелеком
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