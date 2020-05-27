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17:23 27.05.2020

За 2 мес. карантина b2b сервисами для удаленной работы от "Киевстар" воспользовались более 2,6 тыс. компаний

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За 2 мес. карантина b2b сервисами для удаленной работы от "Киевстар" воспользовались более 2,6 тыс. компаний

Мобильный оператор компания "Киевстар" за два месяца карантина подключил 560 компаний крупного бизнеса и более 2050 компаний среднего и малого бизнеса к сервисам для удаленной работы, отмечается в сообщении компании в среду.

В условиях карантина оператор предложил бизнес-клиентам подключать самые востребованные сервисы для удаленной работы сотрудников без начисления абонплаты.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 14,3 раза выросло количество подключений сервисов для организации дистанционных рабочих мест сотрудников, в частности – сервисов Microsoft Office 365 и StarTeams. В 3,2 раза стало больше подключений "Виртуальной мобильной АТС", которая позволяет сохранить коммуникации с клиентами и настроить удаленную работу отделов продаж, сервисных подразделений и контакт-центров. И в 5,9 раза увеличился объем подключений системы электронного документооборота Star.Docs, которая дает возможность подписывать документы онлайн, в том числе прямо с мобильного телефона с помощью сервиса Mobile ID", - отмечается в сообщении оператора.

По данным "Киевстара", наибольший интерес к работе в онлайн проявили компании оптовой и розничной торговли, логистические, легкой и обрабатывающей промышленности, строительной сферы, сельскохозяйственного и финансового секторов, учреждений здравоохранения, поставщики природных ресурсов, а также компании, предоставляющие услуги для бизнеса и населения.

Это предложение стало частью социальных инициатив оператора в поддержку своих абонентов и бизнес-клиентов во время карантина.

Как сообщалось, общая сумма инвестиций компании на реализацию социальных инициатив, а также на благотворительную помощь, направленную на борьбу с COVID-19 в Украине, составила более 60 млн грн.

Теги: #связь #карантин #киевстар #сервис
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