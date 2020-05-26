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12:50 26.05.2020

lifecell отложил выход сотрудников в офис до июня и разработал поэтапный план восстановления стандартного рабочего графика

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lifecell отложил выход сотрудников в офис до июня и разработал поэтапный план восстановления стандартного рабочего графика

Мобильный оператор компания lifecell планирует поэтапно выводить сотрудников офиса на рабочие места, начиная с июня.

"Заботясь о здоровье и безопасности работников, lifecell продлевает режим удаленной работы. Поэтому, несмотря на ослабление карантина в стране и начало работы общественного транспорта, мы пока отложили возвращение в офис наших сотрудников", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

В lifecell подчеркнули, что, основываясь на необходимости соблюдать безопасность в работе команды, компания не может одновременно вернуть всех сотрудников в офис.

"Поэтому мы разработали план поэтапного выхода работников с учетом специфики задач каждого направления. Предварительно мы планируем начать поэтапное возвращение наших коллег в офисы в июне. Приоритет будет предоставлен сотрудникам, которые в силу специфики определенных задач не имеют возможности выполнять их полноценно в удаленном режиме", - сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Для выхода команды в офис уже разработан план рассадки с учетом социальной дистанции; тщательно подготовлены и дезинфицированы помещения. На входе будет действовать обязательный температурный скрининг, а все работники lifecell будут ознакомлены с рекомендациями по офисной работе в новых условиях, санитарной гигиене и безопасности.

Дата выхода сотрудников будет определена в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, рекомендаций министерства здравоохранения, дополнительных решений правительства и органов местной власти.

Теги: #карантин #lifecell
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